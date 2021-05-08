「優學台中」學習成果博覽會8日在靜宜大學登場，參展學校代表及與會嘉賓合影。（陳淑娥攝）

清水高中王紅宝石同學與參展作品。（陳淑娥攝）

中港高中江佳家同學與參展作品。（陳淑娥攝）

惠文高中蔡菀家、李禕媛及傅國翔同學進行學習成果發表。（陳淑娥攝）

新課綱施行已經1年，台中市教育局特別提供「優學台中」學習成果博覽會展演舞台給高中生，8日於靜宜大學登場。清水高中新二代王紅宝石介紹越南食物，盼能消彌刻板印象；中港高中江佳家設計「椅子急救箱」十分吸睛，他說，在自主學習過程中，充分體驗「自主學習我做主」樂趣。

主辦學校清水高中校長黃偉立指出，博覽會規畫設計以學生為學習主體概念出發，呈現於新課綱實施後部定必修、校訂必修、多元選修、加深加廣選修的自然科學領域與社會領域探究與實作、自主學習等學習成果，新課綱不只侷限學科知識培養，更關注培養學生系統思考及解決問題能力。

清水高中新二代王紅宝石透過介紹越南食物，希望改變社會大眾對越南籍新二代刻板印象。中港高中江佳家設計「椅子急救箱」，從自主學習中充分體驗「自主學習我做主」樂趣。惠文高中蔡菀家、李禕媛及傅國翔想解決長期戴口罩不適感，透過自主學習編寫製造口罩程式而完成作品。

清水高中教務主任翟家甫指出，新課綱實行第一年，清水高中攜手靜宜大學協助學生自主學習，老師與教授擔任教練陪伴高中生探索，提供資源與引導方向，將學習主導權還給學生。

博覽會邀請靜宜大學、暨南大學教授擔任評審委員，還有來自業界曾荃鈺老師，以及新北市教育局課督張純寧及高雄市教育局課督林百鴻，從教育政策及行政推動者不同角度評選學生作品。

台中市教育局長楊振昇表示，為因應108新課綱實施，教育局鼓勵高中職學校結合社區資源開設特色課程，豐富學習視野，同時為協助各高中職推動課綱，成立課程發展中心，全國首創成立學科輔導團和群科輔導團，邀集專家教師擔任輔導員，研發跨域課程供學校教學之用，並作為學校推動課綱，此外還挹注經費逾2000萬元，協助高中職活化空間，打造特色教室，讓教育局做為學校推動課綱最有力後盾。

清水高中指出，本次多元化的專業領域專家提供與會學生成果的專業建議，充分呈現教育局從高中教育起即重視產、官、學攜手合作，追求「成就每一個孩子 適性揚才、終身學習」教育願景。

(中時 )