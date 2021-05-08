身穿灰白上衣的阮姓男子被警方逮捕，神情仍自然、未見慌張。（民眾提供／林欣儀台中傳真）

阮姓男子因涉嫌殺害祖母，遭台中地院羈押禁見，阮男也被挖出與失蹤14年的中正大學女大生一案有關，引起社會關注；據了解，阮男4日於住家被檢警逮回，直到6日凌晨進入看守所，態度均非常冷靜，也在被羈押的第一日就因太熱剪去蓄留已久的長髮。

據了解，檢警於4日上午持拘票前往阮男位於台中的住家埋伏，其見檢警上們卻絲毫不慌張，與員警對談相當流暢，歷經3小時搜索後，檢警帶著證物與阮男離開住處，而在離去時，阮男遠遠見到社區保全，還露出詭異的微笑揮手致意。

阮男到案後否認殺人，但檢警在阮男家中搜出的證物中找到疑似「牙齒」之物，認為其涉嫌重大，將進一步傳喚相關人證進行調查，也不排除有其他共犯涉案，5日晚間以逃亡、滅證與串證之虞，依殺害直系血親尊親屬等罪向台中地院聲押禁見獲准。

據《三立新聞網》報導，6日凌晨阮男披著一頭長髮步入看守所，台中看守所副所長指出，阮男在被羈押的第一日就主動要求剪去長髮，因為天氣太熱，此外，三餐與作息均相當正常，惟其在移送過程態度均相當冷靜，與囚友幾乎零互動，整個人十分陰沉。

(中時新聞網)