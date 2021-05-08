中國大陸福建日前擬於5月10日起放寬符合條件的台人入境隔離措施，但今天宣布喊停並將推遲試點。國民黨大陸部主任左正東表示，很難說不是受到大陸「厭台」氛圍影響，他批評，民進黨政府以政治掛帥進行防疫，製造出諸多不必要敵意，即使大陸欲促「善意螺旋」恐使不上力。

中國大陸福建原擬於5月10日起，有條件放寬台灣人的入境檢疫規定，包含在金門、馬祖居住連續28天的居民，透過小三通入境無須隔離，台灣本島居民也能透過事先申請，循大三通搭機到廈門後，實施「2天集中隔離，加19天往返住所、工作地點兩處的醫學觀察」即可。

由於台灣近日爆發華航、諾富特群聚染疫風波，福建今天表示，台灣已不具如期試點條件，宣布推遲試點。對此，國民黨大陸部主任左正東表示，大陸福建對小三通入境的台灣、金門及馬祖旅客放寬檢疫，沒想到這個本於為金馬地區民眾提供方便、向台灣釋出善意的舉措，卻不約而同地在兩岸都遭到負面回饋。

左正東指出，陸委會先是以「視疫情發展及兩岸互動逐步恢復人員往來」的說法回應，等於是給了一枚軟釘子，隨後又擔憂陸方此舉「是否會對兩岸防疫造成衝擊」，以及認為「便利通道新措施具有高度統戰性質」，基本上是負面解讀。

左正東表示，大陸網民聞訊後群情激憤，批台灣防疫既未普篩、疫苗注射又少，還爆發華航群聚疫情；反觀大陸對邊境嚴防死守，網民不滿福建獨對台開便門，擔心福建引進病毒禍延全國，因而向大陸國務院網站上報，痛罵省方「跪台」、要求限制福建人員跨省移動。

他說，面對這樣的「厭台」氛圍，就連福建官方都不敢忽視，不但刪去「便捷」字眼，希望能降低特權爭議，甚至還關閉留言板，即使環球時報總編胡錫進都出面澄清這無關中央惠台任務，但網路民怨似乎仍不止，最終福建官方以「鑒於近日台灣疫情變化」為由，今天宣布暫停執行2＋19措施，「很難說不是受到這股民怨所影響」。

他認為，等疫情緩和再擴大交通航線，相信全民都可理解。但是，陸委會在這橫跨半年的2次說明中，不但罔顧金門縣長多次公開呼籲恢復小三通，也不在乎大陸是否理解，如今則是繼續推給疫情指揮中心，還把對岸的善意措施套上統戰的汙名，而陳時中則提出要等疫苗覆蓋6成才能考慮，試問以現在的疫苗供應，何時才會達到6成？

他說，而沒有小三通的情況下，金門馬祖居民從大陸回台灣都要飛台北，在台北隔離後再飛回家，對於保護他們免受疫情波及，究竟是更安全還是更危險？

他強調，過去1年多來兩岸間不斷喊打喊殺，惡意螺旋勾勒出兩岸民間相互嫌惡的心理，尤其是民進黨政府，以政治掛帥進行防疫，製造出許多不必要的敵意，至今黨政高層和宣傳系統仍「武漢肺炎」不斷；當「最美的風景是人」的印象不再，即使大陸官方想促成「善意螺旋」，恐怕也都使不上力。

左正東擔憂，疫情所造成的威脅和不便終究會過去，但政治對抗造成的撕裂，以及民粹盛行下的敵對氛圍，都讓兩岸的合作和交流愈發困難，而愈不交流愈不尋求合作，兩岸之間的敵意就愈難化解；當兩岸人民相互仇視，台灣真正成為國際媒體口中全球最危險之地，這是後疫情時代最棘手的難題。

左正東期許，希望這次大陸暫停便捷措施的決定，讓我們看到台海危險的真正原因，更希望執政者能夠儘速恢復兩岸交流，用交流合作化解彼此仇視的心理隔閡，從根本處消弭台海危險的根源。

(中時 )