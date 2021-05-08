有香氣的石頭，大家都想聞一下。（李金生攝）

在大海中撈到有香氣石頭的「多多」，最喜歡跟主人到海邊玩。（李金生攝）

金門民眾葉福和帶家中大黑狗多多到海邊玩，發現牠撈起1塊灰黑色蠟狀物不停嗅聞。奇怪的是外觀有如「石頭」的東西，不但有一股香氣，而且摸起來軟軟的，好像傳說中珍貴的香料「龍涎香」，熱心同事上網找上高雄海洋大學專家，建議他帶去好好鑑定一下。

家住前水頭的金門酒廠老員工葉福和在今年2月4日，帶家中大黑狗「多多」到塔山電廠前方海灘玩，不怕冷的牠一下就衝向大海，開心的游來游去，不久就看到牠撈起1塊灰黑色東西，上岸不停的抓聞，顯得十分興奮。

葉福和說，他用手摸了一下，發現它軟軟的，而且散發一股說不上來的香氣，直覺不是尋常的東西，就將它帶回家放在客廳櫥櫃。2個多月來，很多上門親友好奇把玩，懷疑是傳說中的珍貴香料龍涎香，他自己也上網學用燒熱的細鐵絲插進去，果然也聞到淡淡的香味。

葉福和用燒熱的細鐵絲插進去，果然也聞到淡淡的香味。（李金生攝）

一些親友打趣說，龍涎香是1種在抹香鯨腸道內形成的蠟狀物質，用於高級香水的珍貴天然香料，幾乎與黃金等值，若這顆重約1.6公斤的蠟狀物確是龍涎香，價值等於1棟透天厝，真的要好好獎勵替主人撈到寶物的「招財犬」多多。

熱心的酒廠同事還替葉福和找上高雄海洋大學專家，建議他帶著它跨海鑑定一下，萬一目前有些微硬的「石頭」是龍涎香，就真的賺到了，屆時帶狗到海邊戲水，也能意外撈著珍寶，還不知要羨煞多少人？

家住前水頭的金門酒廠老員工葉福和在今年2月4日，帶家中大黑狗「多多」到塔山電廠前方海灘玩，意外發現這顆奇怪的石頭。（李金生攝）

葉福和拿著「石頭」聞不停，希望專家幫忙鑑定一下。（李金生攝）

大塊「石頭」秤重才1.6公斤，讓大家都覺得有些奇怪。（李金生攝）

(中時 )