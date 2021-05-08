華航諾富特事件延燒，中央地方四方會議究責後決議對華航分3大方向開鍘，其中桃園市政府針對華航擅自將華航1館部分樓層當機組員檢疫處所，還與一般民眾同層混住，決議採「逐日計罰」，共計211天、每日6000元，累計將開罰126萬6000元。

桃園市衛生局指出，民航局依據中央流行疫情指揮中心去年 3月18日第三次工作小組會議中的決議，公布「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，並在同年9月30日公告「未申請為防疫旅宿不得收住居家檢疫者及居家隔離者」，違者將依《傳染病防治法》第70條裁處。

衛生局指出，華航擅自將諾富特飯店一館當國籍航空公司機組人員的檢疫旅宿，直到今年4月29日飯店辦理清空作業才結束，因此從去年9月30日至今年4月28日止，未經市府核准自公告之日起算共計長達211天，違反交通部公告規定，考量華航所造成的社會風險及社區防疫負擔，將依《傳染病防治法》第70條規定，按日開罰6000元罰鍰，總計126萬6000元。

衛生局指出，配合中央流行疫情指揮中心自國外入境人員須落實居家檢疫規定，市府秉持嚴謹專業防疫及服務市民的態度，陸續成立多間防疫旅館，且考量所轄桃園國際機場航空公司機組人員使用需求，在確認符合指揮中心防疫旅宿指引情況下，於諾富特飯店二館成立機組人員的檢疫旅館。

諾富特飯店群聚感染事件反映未經檢核及定期督導的防疫旅館，可能存在防疫破口，市府將全力防堵，未來也將持續配合中央共同執行相關防疫政策，同心防疫守護民眾健康。

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(中時 )