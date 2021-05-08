黃姓男子去年1月開小貨車行經台61線嘉義布袋段，被警方用雷射槍測得154公里、收到8000元超速罰單，認為自己的貨車根本不可能開到這種速度，氣得提告請求撤罰。法官特地去函原廠，原廠表示該款小貨車新車實測最快時速只到145公里，法官認為警方取締有誤，判罰單撤銷。

判決指出，2020年1月20日晚上8點，黃男駕駛「中華菱利」小貨車載滿貨物，行經台61線嘉義布袋段時，被警方測得時速154公里，該路段限速90公里，超速64公里被依道交條例處罰8000元並記點3次，還需參加道路交通安全講習。

黃男強調當時車上載滿貨物，車輛也沒有改裝，台61線風又大，比國道的風速還大，開到時速70公里就會飄，根本不可能開到154公里。此外，貨車時速表最高只到140公里，他質疑警方測速槍一定有問題。

警方認為，一般車輛儀表極速是140公里，但不少車種實際操駕極限確實可超過儀表板上限。黃男的小貨車出廠僅4年，還算是新車，依新車的性能是有可能達到154公里的高速。

法官為此還特地去函中華汽車，原廠表示，菱利新車實車測試最快只達到時速145公里，黃男沒有改裝引擎，不可能開到時速154公里。法官認定警方執法有誤，最後判定罰單撤銷，全案可上訴。

(中時 )