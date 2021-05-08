統一獅隊本周還未嚐勝績，今天4連戰最終戰在打線上作出調整，將新兵何恆佑排進先發，打第2棒、一壘手，對於生涯首度一軍先發，何恆佑說：「一點也不會緊張。」

獅隊本周先是與味全龍進行3連戰，首場雙方打完12局以5比5握手言和，第2戰獅隊浪費6比0的領先優勢，被林旺衛敲出再見安落敗，昨天則是受到王維中壓制，只靠楊家維陽春炮得分，本周戰績2敗1和。

4連戰最終戰作客桃園，獅隊在先發打線上作出變動，之前因髖關節緊繃休兵2場的小將林子豪重回先發行列，鎮守三壘、打第7棒，第2棒則排上新秀何恆佑。

總教練林岳平表示，打線變動主要是因應對方推出下勾投手，「這也是我們第一次碰上張喜凱，看看這樣的打線有沒有好的效果。排上何恆佑是要借重他的打擊，希望他能夠打出像在U18一樣的強悍打擊。」

林子豪來自平鎮高中，何恆佑出身穀保家商，兩人不曾同校過，不過因為U18當隊友後越來越熟，林子豪先上一軍時，何恆佑鼓勵他要好好加油，並要林子豪等他，前晚何恆佑收到一軍通知時林子豪也傳訊向他道喜，林子豪說：「真的沒想過這麼快我們就都在一軍了。」

(中時 )