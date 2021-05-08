去年美國鋼鐵業受到疫情衝擊，被迫中斷生產，儘管後來復甦，不過恢復生產速度緩慢，導致鋼鐵供應嚴重短缺，如今經濟重啟推升鋼鐵業榮景，但分析師警告，目前鋼價瘋狂飆漲了近3倍，衝上20年來新高價，小心鋼市和鋼鐵股可能正在醞釀泡沫。

美國有線新聞網CNN報導，美國熱軋鋼捲價格從去年每噸460美元最低價，到現在漲到每噸1500美元左右，創下歷史新高，幾乎是20年均價的3倍。

鋼鐵股也旺到爆，美國鋼鐵去年3月因破產危機股價摔至新低，在短短12個月，飆升了200％；紐柯鋼鐵（Nuecor）今年股價漲幅達76%。

儘管「稀缺和恐慌」正在拉抬鋼鐵價格和相關股票，但研究鋼鐵業長達10年的美國銀行分析師 Timna Tanners提醒，鋼鐵業的榮景將是短暫的，可能正在醞釀泡沫，當供應趕上不怎麼樣的需求時，將出現痛苦的反轉。她說：「我們預期會出現一波修正，且通常會過度修正。」

KeyBanc Capital Markets分析師Phil Gibbs也認同此看法，鋼鐵價格處於難以持續的水準。他舉例，「就像油價漲到每桶 170 美元，人們會說，這樣我就不開車了，改搭坐公車。」接下來修正將會非常慘烈，只是何時以及如何發生的問題而已。

Gibbs認為，鋼鐵價格處於泡沫中，更甚於鋼鐵股所處的泡沫。

近期鋼鐵業需求迅速強彈，尤其對汽車業強烈供應令人措手不及，而美國舊鋼廠要回復疫情前的產量需要一段時間。不過，分析師指出，美國在疫情期閒置的鋼鐵產能均已恢復。

這就是Tanners所說，鋼鐵短缺問題快要終結，進而導致鋼價暴跌的原因之一。她在研究報告中提到，從歷史經驗來看，鋼鐵股通常較鋼價提前一個月觸頂。

(中時新聞網)