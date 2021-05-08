有著天籟美聲的童星小康妮（Connie Talbot）2007年時參加英國選秀節目《英國達人秀》，以一曲〈Over The Rainbow〉走紅，之後她曾來台造訪宣傳多次，當年7歲門牙因為換牙齒而掉落的她，稚嫩的模樣令人印象深刻，如今已20歲的她，最近在IG放送近照，可見她穿著比基尼，豐滿上圍呼之欲出，萌妹搖身變成性感辣妹。

小康妮當年在節目上獻唱〈Over The Rainbow〉，高亢的唱腔讓人一聽就記住，雖然她後來在決賽中輸給對手，仍引來唱片公司注意，隨後以六位數英鎊的簽約金簽給了彩虹唱片公司，並在2007年發行了她的第一張專輯《彩虹星光》，隔年她首度受邀來台，還登上節目《超級星光大道》。

小康妮2014年曾再度來台。（圖／中時資料照片）

越大越有個人氣質的小康妮，2012年再度受邀來台，在國際會議中心舉行「美麗新世界耶誕音樂會」，當時她已經抽高進入青春期，外型也開始有少女味，2014年三度來台宣傳。除了歌聲外，她也精進自己彈奏樂器的才華，去年她參與《美國達人秀：冠軍》，表演用鋼琴自彈自唱，讓評審西蒙高維爾（Simon Cowell）相當感動，而西蒙正是當年小康妮走紅節目《英國達人秀》的評審之一。

小康妮2014年曾再度來台。（圖／中時資料照片）

小康妮大秀傲人上圍。（圖／翻攝自officialconnietalbot IG）

人美又有才華的小康妮，沒想到內在也相當「有料」，近日她罕見曬出自己穿比基尼的辣照，秀出S曲線和健康的小麥色肌膚，無一絲贅肉的纖腰超級吸睛，五官精緻甜美，被網友洗版讚翻，而她也發文分享近況，直說很感恩能做一份自己喜歡，又能讓她去看遍全世界美麗地方的工作，疑似因工作而出差，她自嘲很享受每次出差可以順便到海邊玩，「現在我已經頂著曬傷的鼻子回家了」。

20歲小康妮轉大人。（圖／翻攝自officialconnietalbot IG）

(中時新聞網)