江美琪（小美）昨（7日）在湖南衛視《誰是寶藏歌手》，演唱經典曲《親愛的你怎麼不在身邊》登上熱搜。她受邀後考慮再三才答應上節目，因為捨不得分離6歲大的寶貝兒子睦睦，談到長達21天的隔離生活，她一天跟兒子視訊4～5次，也把錄音器材帶在身邊，「除了運動、練歌，錄下來的歌曲也隨時傳給我先生和製作人調整。」小美笑說：「這次的隔離讓我發現原來我也可以很宅！」

江美琪說，這次參加節目《誰是寶藏歌手》算是和家人分開最久的一次，原本害怕隔離的時間會很痛苦，但比她想像的好很多，因為要做的事很多，所以一天的時間飛快就過了，她說：「隔離期間可以睡到自然醒，這也是有小孩之後，很少可以這樣稍微放鬆一下下。」 她很開心重新站上舞台，「不管是曾經聽過我歌的朋友，或完全不認識我的朋友，希望透過這個節目，也讓大家重新認識江美琪，我依然是那個愛唱歌、樂於和你們分享的小美！」

江美琪的兒子很黏她，邀約上門時，她猶豫了一會兒，因為想到要離家3個月會很捨不得，又擔心兒子看不到她會很想她。她形容出發那一天，自己也在擔心「十八相送」的畫面，沒想到兒子還比自己堅強，「在出發那一天，我先生跟小孩一起到機場送機，在我要進去時，就發現睦一直在忍著、沒有在我面前哭，但我可以感受到他很捨不得，但轉過身後是我直接哭出來！」還好小美和睦睦隨時可以視訊，「他每天都會問我，媽媽你在那邊還好嗎？你自己要小心喔！工作要加油喔！」每一次聽到都很感動、感謝有這麼懂事的兒子！

此外，江美琪更謝謝先生，「他比我更累，忙碌工作的同時還要補我位陪伴睦睦，讓我在這邊可以很放心的工作。」小美滿懷感恩的說：「我覺得這一次短暫跟家人的分開，我們三個人好像都成長了！也都在學習找到一個平衡點。」

她每天都會和先生、兒子視訊，分享今天發生了什麼事，「兒子都會說，媽媽我要寄卡片給你，或是吃到什麼好吃的、都說要寄給我，希望我也能吃到。」讓她覺得揪感心，「兒子也會很常幫我加油打氣、希望我好好照顧身體。聽到的當下是既貼心又感動。」甚至母親節還沒到，近日每天視訊都祝她母親節快樂！還真的隔著螢幕獻上手繪的母親節卡片和全家阿福，讓她好感動，背著螢幕偷偷哭！小美珍惜手上的幸福說：「很感謝我的家人們，給我很大的支持跟鼓勵，讓我有勇氣再去追尋自己的夢想！」

江美琪在昨晚的《誰是寶藏歌手》節目第三集現身。（零加壹文創提供）

江美琪的兒子送她母親節卡片。（零加壹文創提供）

江美琪和兒子睦睦。（零加壹文創提供）

(中時 )