今年35歲的邱任在23歲時就與太太結婚，陸續生下4名孩子，也因此造成經濟壓龐大，時常與妻子衝突，一度協議離婚，離婚後他希望孩子們能在雙親家庭成長，想要挽回太太，未料她卻在車禍中過世，目前除了在餐廳擔任小夜班外場工作外，更時常兼職打工、靠著每月社會資源掖助、每個月約3萬元的薪資、希望父代母職助4子平安長大，今天獲頒台北家扶自強家長。

邱任育有從小學4年級至小學6年級3男1女4名孩子，其中包括2名雙胞胎。

邱任表示，在約6年前太太車禍送進醫院時，曾對她說過「妳就好好走吧，我們好好照顧這4名孩子」，也是這句話讓他開始轉變，「畢竟孩子只剩下我可以倚靠了」，雖然自己從事小夜班工作外，有時還兼了如搬貨等工作，但每天一定會看著孩子出門上學、與孩子抱抱後才會回床上繼續休息。

邱任說，當初向台北家扶求助時一度礙於面子認為自己不需要幫助、也對辦理低收入戶有所抵制，但為了孩子這些都不算什麼，因此還是向家扶求助，除了提供每月扶助金外，還提供孩子才藝、活動參與，豐富了孩子的生活。

台北家扶中心主任謝曉雯說，據統計，台北家扶中扶助的弱勢家庭為「單親爸爸」的比率不到2成，推估仍有爸爸可能礙於社會觀感不想對外求助，希望透過今天的自強家長表揚，鼓勵更多需要幫助的家長勇於對外尋求協助。

(中時 )