歌手鄧麗君於1995年5月8日在泰國猝逝，今（8日）剛好逝世26周年，鄧麗君文教基金會與台灣藝術創生文化基金會在金寶山筠園（鄧麗君紀念公園）主辦「經典天籟恆久溫柔，鄧麗君紀念音樂會」。（主辦單位提供）

歌手鄧麗君於1995年5月8日在泰國猝逝，今（8日）剛好逝世26周年，鄧麗君文教基金會與台灣藝術創生文化基金會在金寶山筠園（鄧麗君紀念公園）主辦「經典天籟恆久溫柔，鄧麗君紀念音樂會」。（主辦單位提供）

歌手鄧麗君於1995年5月8日在泰國猝逝，今（8日）剛好逝世26周年，鄧麗君文教基金會與台灣藝術創生文化基金會在金寶山筠園（鄧麗君紀念公園）主辦「經典天籟恆久溫柔，鄧麗君紀念音樂會」。（主辦單位提供）

歌手鄧麗君於1995年5月8日在泰國猝逝，今（8日）剛好逝世26周年，鄧麗君文教基金會與台灣藝術創生文化基金會在金寶山筠園（鄧麗君紀念公園）主辦「經典天籟恆久溫柔，鄧麗君紀念音樂會」。（主辦單位提供）

歌手鄧麗君逝世26周年 高雄歌迷北上追思

歌手鄧麗君於1995年5月8日在泰國猝逝，今（8日）剛好逝世26周年，鄧麗君文教基金會與台灣藝術創生文化基金會在金寶山筠園（鄧麗君紀念公園）主辦「經典天籟恆久溫柔，鄧麗君紀念音樂會」，吸引不少歌迷前往追思，甚至還有歌迷遠從高雄而來。

音樂會由金寶山事業股份有限公司協辦、汐止愛樂樂團演出。一開始由鄧麗君三哥鄧長富帶領家人向鄧麗君上香致意，海內外粉絲自行獻花追思。

今年安排有20人管樂團演出鄧麗君經典歌曲，長達1小時，許多歌迷大為過癮，還有遠從高雄騎機車趕來的粉絲，眾人沐浴在悠揚樂聲與宜人天候中，不禁紛紛陶醉唱和。

鄧麗君文教基金會董事長鄧長富表示，鄧麗君逝世第26周年能舉辦這麼有紀念意義的活動，他代表家屬及基金會表達誠摯的感謝，相信鄧麗君也會很高興。

台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍說，在場來的人都十分感念感懷鄧麗君的歌聲，因此不遠千里而來，她相信海內外有更多的人，在人生中的某個階段都曾因鄧麗君的歌聲而受到撫慰，受到鼓舞，這就是鄧麗君永遠受到大家懷念的原因，「經典天籟，恆久溫柔」。

值得一提，邀請到前新北市文化局長蔡佳芬擔任樂曲導聆。蔡佳芬表示，能為鄧麗君音樂會導聆是她非常大的榮幸，但壓力也非常地大，因為鐵粉歌迷對鄧麗君的熟悉難出其右。

但蔡佳芬作了十足功課，在每首樂曲導聆間，深入精闢解說每首歌的來歷故事，讓歌迷有了更深體會，與汐止愛樂的精采演出完美搭配，完成了這次「連老天爺也不忍下雨」的完美鄧麗君紀念音樂會。

(中時 )