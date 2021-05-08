蔡執政對陸出口依賴創新高 馬英九酸：傾中賣台程度遠超過我

前總統馬英九今天再度呼籲蔡政府重啟兩岸對話，若拿不出新方案就回到「原汁原味的九二共識」，陸委會回擊，歷史已經翻過一頁，無須再討論。對此，馬辦表示，陸委會既然將「九二共識」視為歷史翻頁，就請提出讓兩岸恢復交流的替代方案，整天打嘴砲批評前任實在政績，卻拿不出解決方案，遲早被民意翻頁。

馬辦表示，蔡英文政府不斷地翻頁，但是問題始終沒有解決。前總統馬英九是還原蔡英文總統當年提出的「維持現狀」，維持馬政府8年現狀，來想辦法替蔡英文解套，請蔡英文為了兩岸民眾的福祉，深思解決當前僵局之道。

馬辦反問，陸委會既然口口聲聲說要尊重民意，煩請看一下自己做的最新民調，超過8成希望兩岸恢復交流正常往來。

馬辦指出，經濟部說台灣對中國大陸出口屢創新高，是因為大陸囤積晶片、是大陸依賴台灣。既然如此，台灣鳳梨等農產品無法進口大陸根本不應該是問題，蔡政府也要趕快廢掉ECFA這個糖衣毒藥，既能兌現蔡英文當年的政見，也用實際行動證明經濟部的說法正確。

馬辦強調，蔡政府不斷否定甚至惡意扭曲九二共識，但兩岸關係一再惡化的問題始終沒有解決。馬英九引述美日相關官員最新談話，都說不考慮軍事介入台海，因此兩岸一定要重啟對話，才能避免戰禍，這是蔡政府無從迴避的嚴肅責任。

馬辦表示，兩岸要重啟對話，馬英九給蔡英文的建議，就是回到蔡英文於2015年提出的「維持現狀」；而當時的現狀，就是馬政府執政時的「九二共識，一中各表」；話是自己說的，重回自己當年的政見，回歸原汁原味的九二共識，就是當前的解方。

(中時 )