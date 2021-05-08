「兩岸重開機、疫後新契機」研討會

大陸共軍軍機近期持續擾台，兩岸緊張能緩解嗎？前海基會副董事長高孔廉今(8日) 在一場兩岸關係研討會表示，要緩和兩岸緊張，台灣應做5件事。第一，是取消大陸人士來臺的歧視。第二，開放大陸被限制1千多項工業品。第三，對陸資認定、陸企在台經營應照國際通例與市場法則。第四，儘速生效兩岸服貿協議、避免雙重課稅協議等。第五，開放航點與增加貨運航點。

據港媒《中評社》報導，由海峽兩岸經貿文化交流協會8日主辦的「兩岸重開機，疫後新契機」研討會，高孔廉以會長身分主持。前副總統吳敦義、前國安會秘書長高華柱、行政院副院長杜紫軍皆出席此會議。

高孔廉指出，2016年民進黨政府上臺後，堅拒「九二共識」，以致兩岸關係陷入谷底「形同關機」，對於該如何讓「兩岸重開機」？

高孔廉建議指出，台灣這邊可以做的事包括。第一、「取消新冠疫情後對於大陸人士來台的歧視」。第二、「台灣迄今仍有1千多項大陸工業品列為限制進口，違反WTO不歧視的原則，應該逐步開放」。第三、對於陸資認定及陸企在台經營，應依照國際企業通例和市場法則認定。

第四、2013年簽署的「服貿協議」及2014年簽署的「兩岸雙重課稅協議」應儘速生效，「兩岸協議監督條例」也應儘速通過。第五、疫情期間兩岸航點僅剩四個，北京、上海、廈門、成都，應速開放航點，他建議，至少先增加貨運航點，以利商務活動進行。

馬英九籲回到九二共識 蘇貞昌：習近平的九二共識是一國兩制 要併吞台灣

蔡執政對陸出口依賴創新高 馬英九酸：傾中賣台程度遠超過我

【LIVE直播】馬英九出席「兩岸重開機、疫後新契機」研討會

(中時新聞網)