台南市者黃偉哲（米黃夾克黑領者）與台南市社會局長陳榮枝（米黃夾克黃領者）討論母親節表揚內容。（程炳璋攝）

台南市社會局8日在母親節前夕表揚全市57位愛心媽媽，其中最高齡為96歲的王步若，養育5子1女有成，當選慈暉媽媽，台南市長黃偉哲欽佩王女士，希望她120歲再來表揚1次。

台南市舉辦「啾愛媽咪」母親節感恩表揚活動，台南市57位母親到場領獎，依種類分為8位照顧家中身心障礙子女的慈萱媽媽、兩位原住民媽媽、5位母兼父職的自強媽媽、4位代替父母教養孫姪甥子女及寄養家庭的慈馨媽媽，與38位教養兒女深獲好評的慈暉媽媽。

代表獲獎的是高齡96歲的慈暉媽媽王步若，家住學甲的王媽媽一家4代同堂一起出席表揚大會，她靠著務農兼職做生意，養大5子1女，子女長大後工作穩定，令人放心，她暪天早上還能騎單車到鄰里串門子，美滿家庭令人稱羨。

歸仁區的許寶聯女士身兼父職的自強媽媽，自幼在歌仔戲班長大，靠著外出表演負擔家計，養育1子1女，工作與家庭蠟燭兩頭燒，養出兩位體育才能高超的子女，女兒空手道高手，曾獲2018年全國大專院校運動會銀牌，兒子是游泳健將，曾獲2020年全中運100公尺與200公尺自由式銀牌，朝國手邁進。

黃偉哲一一頒獎給每位模範母親，表示活動雖是每年例行，心意卻無限，每年都嚴格透過各區各里找出當年足以代表的媽媽，每位母親都代表對家庭付出的愛，值得社會表達感謝，他希望今年代表受獎的王步若，可以身體健康，一直到120歲再來表揚1次。

(中時 )