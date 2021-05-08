2021年在轉眼間進入5月，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，雙魚座、雙子座、獅子座及金牛座的人會在上半年的尾聲開運！只要錨定心之所向，大膽向宇宙許下的願望清單，美夢就有機會成真，別忘記用正面積極的心態過生活，多做好事種福田，就能擁有好運。

▍第四名 雙魚座

上半年的尾聲，木星來到在雙魚座的命宮加持，這段期間的雙魚座人，可說是吉人天相、貴人運大開，運氣比一般人都好，是心想事成的最佳代表。在你身邊有許多不可多得的人脈及資源，只要稍稍往前邁進一小步，掌握前進方向，任何想要的事物都唾手可得，就連買個彩券都能中獎連連。在行星開始逆行之際，雖然有諸多不順，但只要記得幫助身邊需要協助的人，就能求得好運氣。

▍第三名 雙子座

上半年的尾聲，雙子座遇到金星和木星聯手在命宮助威，這個時期的雙子座不乏貴人大力幫助，只要在事業上做好萬全的規劃與準備，把握住所有好機會就能大展身手，將事業推到高峰，連帶在財運方面也能收獲好運。你在升官加薪之餘，不僅能得到事業上的聲望，就連荷包也滿滿，可謂雙喜臨門。

▍第二名 獅子座

上半年的尾聲，火星點燃獅子座的命宮，源源不絕的生命能量讓獅子座的人成為十足的行動派，在職場及社會的舞台上都會發光發熱，能做出一番成績。任何工作事項在你手上絕不拖延，使命必達，並且達到超乎預期的成果，讓上司主管都對你刮目相看，事業可說是突飛猛進，更擁有聲望。即使遇上挫折也都可以大事化小、小事化無，不需太煩心。

▍第一名 金牛座

上半年的尾聲，會有新月的力量注入金牛座的命宮，身邊會有不少貴人提攜你，並提供許多賺錢的管道與資訊，金牛座人可利用錢滾錢的道理，讓自己的收入快速增加，也可能是你的事業獲得大筆資金投注，得以擴大規模，能夠接下更多生意訂單，讓原本的事業更上一層樓，連帶的財運也跟著大獲豐收。

(中時新聞網)