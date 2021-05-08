有些人懂得感恩知足，無論在什麼地位，人品好的他們，人際關係自然也不錯，即使工作上不順，但總是有貴人幫忙，《靈匣網》近日分享在十二星座裡，其中三個星座因為懂得感恩，所以貴人緣非常好，遇困難時總能夠化險為夷，受到其他人幫助。

1.雙子座

雙子座的人認為，自己擁有的一切都來自父母，因此他們很孝順爸媽，等他們成年出社會後，無論自己有什麼，都一定會想辦法分給父母，即使自己工作很忙，他們仍會想辦法抽空陪伴爸媽，也因他們非常孝順，而且心存善念，雙子座的人對待他人也是如此，他們只要曾接受過幫助，絕對會將牢記在心，因此也受到不少人喜愛，貴人運佳。

2.獅子座

獅子座的人個性強勢，做事能力強，但卻不善於表達，只要遇到困難，他們都會想盡辦法解決，正因他們非常愛好面子，因此獅子座就算自己已做到累得半死，仍不好意思向人求助，所以只要有人願意伸出援手，他們一定會牢記於心，未來對方若是有難，他絕對會主動幫忙，也網羅不少貴人。

3.天秤座

天秤座的人待人處事都很有原則，他們心中宛如有一本簿子，紀錄曾經傷過他及幫助他的人，雖然天秤座非常喜歡交朋友，但只要對方曾對他不友善，他們日後就絕對不會再搭理對方，而面對曾幫助過他的人，天秤座也會永世不忘，只要對方有需要，他們一定會奮不顧身報恩，因此也結交不少好友及貴人。

(中時新聞網)