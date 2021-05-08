「2021年高屏地區就業博覽會」8日在國立中山大學登場，科技、半導體、金融業均主打高薪，希望吸納菁英人才。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

「2021年高屏地區就業博覽會」8日在國立中山大學盛大登場，現場共有86家企業，釋出7千多個職缺。鴻海祭出大學畢業生起薪4萬5千元、碩士畢業生起薪5萬2千元、博士畢業生起薪6萬元薪資攬才。合作金庫也首次進入校園招募，針對新鮮人釋出290個職缺，尋找挑戰百萬年薪的儲備菁英，現場吸引大批應屆畢業生與民眾踴躍求職。

中山大學副校長黃義佑指出，今年參展企業包含科技類、金融業、服務業及製造業等4大類產業別。以科技業來說，人才招募主要趨勢為AI人工智慧、物聯網、5G等領域，其中AI可廣泛應用於各個產業，新鮮人若能結合自身專長作跨領域結合，在就業市場上相當吃香。

104人力銀行表示，統計結果發現，南部畢業生的第一份工作，57％在南部，主要投入一般製造業（16.4％）、電子資訊軟體或半導體業（14.2％）、批發零售（13.5％）、住宿餐飲業（13％）。這四大產業既是目前南部企業徵才的前四大缺口，也是最近兩年南部新鮮人最想投入的產業群。

科技業「聯華電子」因應接下來將大幅擴充南科 12 吋廠 28 奈米產能，釋出設備工程師、製程工程師等職缺，預計招募1千人。鴻海也祭出優厚薪資，分別釋出人工智慧、新世代通訊技術、資通安全、電動車、數位健康、機器人、半導體等職缺，積極向新生代科技人才招手。金融業「合作金庫」釋出的新鮮人職缺包含儲備菁英、一般金融、數位金融科技、理財、資訊、資安及信託等，其中，一般金融人員的年薪上看75萬元，儲備菁英可挑戰百萬年薪。

(中時 )