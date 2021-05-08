曾因樂視網破產引發軒然大波的樂視網創辦人賈躍亭，其創辦的電動車企業法拉第未來（Faraday Future，FF）8日官宣，第一款量產電動車FF91即將在紐約與消費者見面。但具體時間尚未公佈。

大陸證券時報報導，法拉第未來在官方微博上還表示，屆時有機會率先體驗極智科技奢華FF 91。這意味著，法拉第未來可能開放FF91試駕機會。

在此前，FF曾宣布，FF91計劃在與PSAC之間的合併交易完成後約12個月內推出。官網顯示，FF91已開始接受預定，預定金為人民幣（下同）5萬元，全額可退。

值得注意的是，FF在4月5日就向美國證監會（SEC）正式提交S-4上市文件，這意味著FF可能在今年第二季登陸那斯達克。業內推測，如果FF順利上市，賈躍亭的債務問題將得到根本性的解決，「下週回國或將不再是一個梗」。

2020年10月，FF對外宣布獲得兩家金融機構共4,500萬美元的債權融資貸款。FF全球CEO畢福康當時曾表示，有了這筆資金支持，FF會盡快完成FF 91的量產。2021年1月26日，消息稱吉利控股表態要投資FF3,000萬到4,000萬美元，此外，雙方還將在工程技術和產能代工方面展開合作。此外，珠海國資也擬向FF投資20億元，同時將對FF建設生產基地提供扶持政策。

對於是否有技術進駐中國市場，FF CEO指出，FF植根於中國，也面向美國和中國兩大市場，這是FF跟其他同類型競爭者極大不同之處，目前跟中國一線城市以及吉利汽車合作組成合資公司，地方提供2,000畝左右的土地供合資公司使用，不過中國市場詳細計劃不是FF當前商業計劃的優先級。

從技術上來看，據專利數據分析公司Randolph Square IP（RSIP）證實，FF的多元化專利組合在同類技術上比包括豐田、福特和本田在內的許多領先OEM廠商更加強大。甚至該公司還認定，FF不斷擴大的電動汽車專利組合在關鍵技術上與特斯拉不相上下。

(工商 )