彰化秀傳醫療體系在前年新落成的第六智能醫療大樓南平大樓打造iHBSC策略技能中心，8日上午正式啟用，副總統賴清德(左三)、總裁黃明和（左四）和彰化縣長王惠美（左六）都參與揭牌。（謝瓊雲攝）

醫療產業專業分工愈來愈細，評鑑、認證各種健保法令規範也日漸繁雜，加上新興傳染病的挑戰，讓醫療管理策略人才備受重視，秀傳首創的策略技能中心將著重培訓未來健康產業中高階領導人才。（謝瓊雲攝）

秀傳首創「iHBSC策略技能中心」，引進學界主動學習教學模式，將現有會議室，結合影音、電腦、觸控螢幕、視訊、網路等設備，打造成醫界第一間的主動學習教室，還引進由秀傳和台灣健康產業平衡計分卡管理協會共同開發的醫療平衡計分卡智能化系統與大數據資料庫，做為醫療產業形成策略決策時的重要參考依據。（謝瓊雲攝）

彰化秀傳醫療體系為培訓醫療從業人員策略管理技能，在前年剛落成的第六醫療智能大樓南平大樓，首創「iHBSC策略技能中心」，8日揭牌典禮上副總統賴清德、彰化縣長王惠美和北市衛生局長黃世傑都到場祝賀，參與體驗課程。

秀傳總裁黃明和表示，秀傳2008年成立亞洲遠距微創手術中心，至今已訓練逾8000名國內外醫師具備微創手術技能。這次率全球醫院之先，打造智能化策略技能中心，藉體系副營運長陳進堂的醫療平衡計分卡策略管理專長，及智能化系統，從空間規畫到系統開發，都由秀傳專案小組成員一手包辦。

賴清德表示，彰化秀傳醫院創辦人黃明和，從30多年前僅30床的外科醫院，到現在台南市立醫院、高雄市立岡山醫院、南投竹山秀傳等，已有8家醫院、3千多床的規模，守護國民健康。他還特別提到，外界以為黃明和是他台大學長，其實黃明和也是他台大復健系的老師。

王惠美則推崇黃明和的遠見，在標榜智能醫療的秀傳南平大樓，引進智慧醫療科技，打造iHBSC策略技能中心強化軟硬體管理，相信透過大數據的管理系統帶給鄉親更好的服務，以最新科技讓醫療品質不斷升級，讓全世界看到台灣的先進醫療。

秀傳醫療體系副營運長陳進堂說，傳統醫療人才養成，偏重專業臨床技能，如今隨著醫院評鑑、新興傳染病、各式品質認證及健保規範等需求，愈來愈多的醫療人員學習醫院管理，群策群力、透過腦力激盪形成共識，再產生策略。

陳進堂說，醫護人員工作業務繁重，要全程參與討論、形成好策略往往耗費太多時間，因此引進學界主動學習教學模式，將現有會議室空間，結合影音、電腦、觸控螢幕、視訊、網路等設備，打造成全球醫界第一間主動學習教室，搭配醫療平衡計分卡智能化系統、大數據資料庫，首創iHBSC策略技能中心，聘請專家擔任講師，培訓健康產業中高階領導人才，提升策略管理品質。

(中時 )