彰化秀傳醫療體系為培訓醫療從業人員策略管理技能，在前年剛落成的第六醫療智能大樓南平大樓，首創「iHBSC策略技能中心」，8日揭牌典禮上副總統賴清德、彰化縣長王惠美和北市衛生局長黃世傑都到場祝賀，參與體驗課程。
秀傳總裁黃明和表示，秀傳2008年成立亞洲遠距微創手術中心，至今已訓練逾8000名國內外醫師具備微創手術技能。這次率全球醫院之先，打造智能化策略技能中心，藉體系副營運長陳進堂的醫療平衡計分卡策略管理專長，及智能化系統，從空間規畫到系統開發，都由秀傳專案小組成員一手包辦。
賴清德表示，彰化秀傳醫院創辦人黃明和，從30多年前僅30床的外科醫院，到現在台南市立醫院、高雄市立岡山醫院、南投竹山秀傳等，已有8家醫院、3千多床的規模，守護國民健康。他還特別提到，外界以為黃明和是他台大學長，其實黃明和也是他台大復健系的老師。
王惠美則推崇黃明和的遠見，在標榜智能醫療的秀傳南平大樓，引進智慧醫療科技，打造iHBSC策略技能中心強化軟硬體管理，相信透過大數據的管理系統帶給鄉親更好的服務，以最新科技讓醫療品質不斷升級，讓全世界看到台灣的先進醫療。
秀傳醫療體系副營運長陳進堂說，傳統醫療人才養成，偏重專業臨床技能，如今隨著醫院評鑑、新興傳染病、各式品質認證及健保規範等需求，愈來愈多的醫療人員學習醫院管理，群策群力、透過腦力激盪形成共識，再產生策略。
陳進堂說，醫護人員工作業務繁重，要全程參與討論、形成好策略往往耗費太多時間，因此引進學界主動學習教學模式，將現有會議室空間，結合影音、電腦、觸控螢幕、視訊、網路等設備，打造成全球醫界第一間主動學習教室，搭配醫療平衡計分卡智能化系統、大數據資料庫，首創iHBSC策略技能中心，聘請專家擔任講師，培訓健康產業中高階領導人才，提升策略管理品質。
(中時 )
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