龍洞潛水客丟鉛塊砸碎海底珊瑚礁 惡劣影片曝光網氣炸（取自臉書「爆怨2公社」）

1名網友日前在知名潛水勝地貢寮龍洞灣目擊，有潛客為了固定水面上浮球，將浮球綁著的鉛塊丟入海中，鉛塊竟直接砸中海底的整片珊瑚礁，珊瑚礁被砸中後碎成片狀，許多礁體碎片飄在海中，影片曝光引來網友們撻伐；據悉水面浮球通常為人為親自綁在海底礁石，許多投機者會使用鉛塊，該潛客疑似未注意海底狀況，才造成損害海底生態的憾事。

該網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他的朋友日前到新北市貢寮的龍洞灣浮潛，竟拍到有遊客拋下自由潛水的浮球底鉛時，鉛塊竟直接砸向海底整片綠色珊瑚礁，鉛塊砸中珊瑚礁並回彈後，珊瑚礁就像磁磚碎裂成一片片，整片珊瑚礁就滑落至另一側，許多細小的碎屑也漂浮在海中。

1名網友日前在知名潛水勝地貢寮龍洞灣目擊，有潛客為了固定水面上浮球，將浮球綁著的鉛塊丟入海中，鉛塊竟直接砸中海底的整片珊瑚礁。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友看到影片後心中非常憤怒，罵出許多髒話，PO文說「珊瑚是經年累月需要時間形成的，雖然我不知道那些人是因為玩鬧還是什麼，希望大家都能好好保育這塊海洋。」許多網友看到影片也氣憤留言，「希望他往後也會遇上被砸這種事」、「真的很白目」、「我去年在那潛水時，一個從我旁邊落下，嚇死我了」

也有專業的網友留言表示，自由潛水需要用一個水面浮球用來警示船隻或當休息的地方，正常來說是潛下去把繩子綁在礁石上，能力不足的或是投機的就會用鉛塊直接投放，影片拍攝到的潛客應該是未考慮水下狀況，就擅自丟鉛塊；由於珊瑚礁被砸位置離拍攝者很近，許多網友也說拍攝者很危險，有可能被砸中，「水下被砸到大概就上不來了」。

(中時新聞網)