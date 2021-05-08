徐明正慈善義賣攝影展8日於國立台東生活美學館主展覽室揭開序幕，立委劉櫂豪到場支持。（蔡旻妤攝）

徐明正慈善義賣攝影展《色即是空》8日於國立台東生活美學館主展覽室揭開序幕。（蔡旻妤攝）

徐明正慈善義賣攝影展《色即是空》8日於國立台東生活美學館主展覽室揭開序幕，展期至31日止，本次作品在美術大師梁奕焚指導下，著重以另類以光繪影與似畫非畫的手法呈現，有別以往的創作形式。

徐明正表示，近年開始關注公益議題，近期更瞭解到社團法人台灣安心家庭關懷協會今年遇到困境，於是發揮自身所長，以攝影作品結合藝術來義賣，每幅作品義賣價5000元，現場約有42張作品，所得將全數捐給安心協會，歡迎大家共襄盛舉。

立委劉櫂豪也到場支持，他認為徐明正在台灣攝影界的專業貢獻是大家有目共睹，也培養出不少傑出攝影師，近年來他藝術創作上的成就，更是數度獲得肯定。劉櫂豪說，他已認購1幅作品，內容為台九線安朔草埔隧道前高架橋的美景，他認為該作品代表台東重大交通建設，別具意義，其優美的藝術表現方法，更能呈現壯觀及自然美感，深獲他個人喜愛，於是在開展前就已認購下來。

據了解，徐明正從事攝影工作數十年，自1995年迄今，總共辦了16次攝影個展，出版個人攝影集3冊；一直追求攝影藝術極致的他，始終相信著「世上唯一的不變，就是變化」以及「藝術創作沒有變化就沒有創新，創新不在技術而在心境」，不斷嘗試著各種題材與表現方式，作品帶有鮮明的個人風格，得到各方肯定。

2009年出版的「愛戀都蘭山攝影輯」，純粹依著當時當刻的想法意隨心走，追求的是根據構圖學與攝影技巧的表現。2015年的「受想行攝─徐明正行腳五國人文風貌紀實」，則以捕捉各國風俗民情的紀實攝影為主，擺脫過往追求的「漂亮為主」，著重在意境的發揮與表現。

而2019年的「無目的美學」，受到康德等美學大師與佛教禪學的啟發，攝影不光是眼睛看所見，而是用心領悟，拍攝取景以奉行康德所謂「無目的之合目的性」，所思所想將書名取作「無目的美學」，代表著隨心所欲的心境。

徐明正表示色即是空的「空」並不是指沒有，而是無限的意思，而本次新作品義賣所得也將全數贈予社團法人台灣安心家庭關懷協會，表達他一路走來的感恩心情。

(中時 )