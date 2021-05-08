美國國務卿布林肯7日發表聲明，呼籲世界衛生組織（WHO）讓台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），令國際挺台聲量再度提高。醫界聯盟基金會表示，過去1年多來，世衛對疫情的處理、對中國的袒護已令國際不滿，加上明年秘書長譚德塞要拚連任、台灣抗疫表現佳，今年台灣的處境與以往不同，國際的支持也創下歷史新高。世衛此次不同於以往強調台灣屬於中國，而是提出「簡單多數決」來決定是否參與WHA，整體的趨勢已有所進步。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，今年她拜會過美國、日本、法國、德國等好幾個國家，令她振奮的是，德國大使透露一定會支持台灣，美國也在幫台灣爭取其他國家的支持，這次國際對台灣的支持應是歷史新高。

林世嘉表示，過去對於WHA的參與，世衛總是以「聯合國大會第2758號決議」搪塞，這項決議就等同於一中原則，但今年狀況不同，世衛給的回覆不是「台灣屬於中國一部分」，而是「簡單多數決」。此次世衛終於講出該講的話，這是正面的，至少告訴台灣一條路，去爭取國際的支持，若支持數多與反對數，台灣就有機會參與WHA，這也是台灣今年與過去最大的差異。

對於明年譚德塞要拚連任，會不會成為關鍵因素？林世嘉表示，現在還沒看出來是不是影響台灣參與的關鍵，不過各國這段時間以來，對於WHO的疫情處理都很不滿，當初世衛疫調團袒護中國，導致報告沒有取信於其他國家，打了自己的威信。

林世嘉表示，對世衛而言，可以從「聯合國大會第2758號決議」退一步到「簡單多數決」，雖然還沒願意抵抗中國，去給台灣發邀請函，但對台的方式已經有不同，整體趨勢看來是進步的。台灣今年是否真能如願參與WHA，她認為機會還不清楚，不過台灣這次在防疫上的努力和表現，相信可以成為重要的助力。WHA代表團的報名截止日是歐洲時間5月10日下班前，爭取更多國家的支持是目前最重要的事。

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