微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達蓋茲（Melinda Gates）離婚，結束27年婚姻，引發外界震撼，福斯新聞暗指，長期為比爾蓋茲做翻譯的王喆，與比爾蓋茲有不尋常關係，對此，王喆於7日委託發律師發表聲明準備提告，並在微博上回應稱：「網絡暴力是對人尊嚴的踐踏，請別再用消遣別人的方式掩飾自己內心的自卑了。」

王喆日前被外媒暗指和比爾蓋茲有不尋常關係，王喆5日立即做出回應：「是單身女青年就都要想辦法給安排出去嗎。此地無瓜，早點休息」駁斥相關指控。

王喆於7日再於微博公佈了律師聲明，並表示：「網路暴力是對人尊嚴的踐踏，請別再用消遣別人的方式掩飾自己內心的自卑了，瓜田裡的一粒塵壓在個人身上也許就是一座山。最後，萬物皆有裂痕，那是光進來的地方。用對生活的愛點亮自己的明燈。風雨過後，希望能繼續讀書，繼續微笑，繼續做陽光下的孩子。」

律師聲明指出，一些網路用戶在新浪微博、今日頭條等網路平台捏造並發布了王喆涉及蓋茲離婚的不實言論。

聲明也點名轉發的自媒體及頭條用戶，發布了有關王喆的不實文章，而相關主流媒體在未經求證的狀況下，進行了轉發，導致謠言進一步擴散。

王喆已委託律師提出3點聲明，表示已做證據保全公證，對相關用戶保留追究法律責任的權利，並要求相關用戶立即刪文，律師也會繼續關注網路輿情，如果之後仍有用戶怠於刪除相關內容，將代表王喆追究各侵權方的法律責任。

(旺報 )