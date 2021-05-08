許多建商屢屢喊出缺工，並喊出開出2倍薪水，卻仍找不到工人，並希望開放民間營造業引進移工，對此，有勞團表示，如果真的是缺工的話，那就請業者用聘台灣人的薪水聘僱移工，至少要做到同工同酬，也相信如果這樣規定的話，那僱主應該就不會喊缺工了，「畢竟台灣缺的是廉價的勞動力」。

原本依就業服務法及相關辦法規定，我國公共工程要百億計畫才能引進移工，但去年修正成僅要1億元就可以引進外籍營造工，據勞動部統計，截至今年3月底為止，我國「政府重大公共工程」共引進6305名移工，至於現行民間的「重大投資營造業」等也可引進，但要計畫工程總經費達100億元以上、計畫期程達1年6個月以上，個別營造工程契約總金額達10億元以上，且限定類別，據統計，截至今年2月僅引進258人。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，台灣的僱主不缺勞工、缺的是低薪的勞工，政府應全面檢視移工正當性，至少要讓移工與國內勞工同工同酬，尤其營造業是台灣職災率最高的行業，僱主不可能以低薪聘僱勞工。

「台灣不缺工、缺的是廉價的勞動力」，台灣國際勞工協會研究員吳靜如說，內政部曾經提到引進移工可以降至成本，但這完全不符合國際勞工公約的同工同酬原則，況且引進移工恐怕會影響本勞就業、薪資，目前營造業的問題在於勞動條件，如一個工班可能全台灣到處跑，但勞工不只自己可能還要顧及家庭，如果這樣的條件雇主想用低廉的薪水是請不到勞工的。

(中時 )