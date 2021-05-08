內政部營建署去年一度以缺工為由，要求勞動部應開放民間營建業移工，但遭跨國勞動力政策協商諮詢小組要求應先媒合本國勞工優先，營建署在去年提供20餘家廠商、缺工3000餘人，但經勞動部勞動力發展署逐一訪視後，卻發現沒有任何一家業者有徵才需求。

跨國勞動力政策協商諮詢小組曾要求「營建署彙整提供民間工程缺工業者名單，由勞動力發展署辦理專案媒合，加強協助雇主招募所需人力。後續將視國人就業媒合成效後，再予檢討並研議是否開放民間住宅及商辦大樓聘僱外籍營造工，並檢視工程是否符合公益性原則。」

據悉，營建署業已委託台灣營建研究院辦理「國內營造業放寬外籍營造移工之影響評估」，近期將公布，也在去年年底提供缺工需求的民間工程廠商家數約20家、缺工人數3000餘人，勞動部勞動力發展署在今年1月訪視完畢，但卻沒有任何一家業者有徵才需求，理由多數為「已透過承攬廠商或合作工班招募人力」。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，營建署今年3月初再送缺工7000多人，已請各分署逐一致電、拜訪廠商瞭解其人力需求，截至目前共缺工6千餘人，勞動力發展署各分署也已推介就業439人，如果符合營造業缺工獎勵計畫也會提供給勞工參考。

依「鼓勵失業勞工受僱營造業工作試辦計畫」規定，失業勞工符合失業滿30日以上、非自願離職或經公立就業服務機構評估情形之一，經推介受僱於營造業法所訂綜合營造業、專業營造業及土木包工業廠商從事營造業工作，受僱於同一雇主滿30日，且每月薪資不低於勞動部公告的每月基本工資，依任職期間，每月發給5000元至7000元就業獎勵，最長發給18個月，最高獎勵10萬8000元。

(中時 )