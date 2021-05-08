繼七大工業國（G7）外長會議發表公報強調關切台海和平安全情勢，並支持台灣有意義參加WHO論壇、WHA後，美國國務卿布林肯也表示應該恢復台灣在WHA的適當地位。中廣董事長趙少康認為，這是台灣最好的時機，要主動爭取世界大國的支持，讓台灣至少能夠以觀察員身份參加這次的WHA世界衛生大會。

趙少康說，德不孤必有鄰，既然美國國務卿布林肯及G7各國外長都仗義執言了，加上新冠肺炎在全球肆虐方興未艾，甚至越演越烈，看起來台灣很有機會趁勝追擊，參加5月24日至6月1日召開的世界衛生大會，但是離開幕只剩2週，時間非常急迫，台灣能不能參加，至今都沒有確定的消息，搞得大家非常著急，蔡英文應該也同樣著急才對。

趙少康指出，美國在台協會（AIT）日前透過臉書粉專轉發「對華政策跨國議會聯盟」挺台參與WHA影片，在得道多助的情況下，蔡英文應該立刻約見AIT處長酈英傑，要求他聽從國務卿布林肯的政策宣示，向美國國務院轉達台灣期待美國能夠主動邀請英國、法國及其他與美國友好的主要國家向世衛大會提案，邀請台灣參加本74屆世界衛生大會，讓台灣貢獻對新冠肺炎的防疫經驗，並獲取世界各國防疫情資。

趙少康認為，時間不多，打鐵趁熱，動作要快，蔡英文千萬不可再蹉跎下去，要義正詞嚴的告訴酈英傑，台灣在美國心目中的地位既然如此重要，就請美國用行動表明對台灣的堅定支持，這樣台灣才會相信美國是台灣堅定的朋友，否則一切都是口惠而實不至，WHA就是台灣請美國作答的第一張考試卷。

(中時 )