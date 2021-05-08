最新的手機晶片市占率預測報告出爐，聯發科連續兩年蟬聯霸主地位，今年一舉將市占率推升至37%，比去年成長5%，反觀三星市占率出現下滑，從去年的11%跌至8%，遭聯發科狠狠甩在腦後，韓媒點出聯發科之所以能遙遙領先三星，在於其積極布局發展5G晶片組。

研調機構Counterpoint Research針對今年全球手機晶片組市占率進行調查，聯發科以32%去年成為手機晶片出貨王後，今年市占率上看37％，領先高通的31%，蘋果則以16%排名第三，三星雖維持去年的第四名，但是市占率下滑3%，僅剩8%，聯發科與三星的市占差距也從去年的21%增加至29%。

據韓聯社報導，聯發科與高通積極發展5G晶片，因此整體手機晶片組市占上升，而三星雖將5G晶片保持在10%市占率，但兩大競爭對手都比過去進步，導致三星市占有所下滑。

分析師Parv Sharma則認為，「如果高通在上半年沒有遇到供應鏈短缺的問題，在5G的市占率將會更高，而聯發科則在台積電幫助下，透過價格較低的產品優勢，讓市占率幾乎快要成長1倍。」

高通在5G手機晶片組以29%高居首位，蘋果28%排名第二，聯發科以27%居第三，比去年的15%成長12%，三星則維持10%的市占率。

(中時新聞網)