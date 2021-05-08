《紐約時報》7日報導，隨著世界衛生組織(WHO)批准大陸「中國國營企業國藥集團」新冠疫苗的緊急使用，等同宣示北京疫苗外交的大獲全勝；但當WHO宣布的同時，北京官員也警告自身疫苗也短缺中，讓《紐約時報》懷疑疫苗外交是否能順利交貨。

報導中指出，隨著WHO宣布大陸疫苗的緊急使用，不僅讓急需疫苗的發展國家有另一項選擇，也讓大陸新興科學巨強的形象獲得提升。雖然大陸政府與企業不願披露後期臨床實驗數據，引發外界對陸製疫苗的不信賴；但WHO日前才宣布「中國國藥集團」生產的疫苗為安全可靠的防疫方法。

WHO批准緊急使用，讓國藥集團生產的疫苗得以列入「疫苗全球取得機制」（COVAX）名單上。COVAX是提供貧窮家免費疫苗的全球性計畫，該計畫不僅讓窮人懷抱希望，特別是發展中國家的國民，將有望在關鍵時刻獲得疫苗接種。

《紐約時報》表示，目前富裕國家正囤積疫苗供國內之用；印度雖然是疫苗主要生產國，卻因為自身疫情嚴峻而暫停出口。與此同時，AZ疫苗與嬌生疫苗又因為血栓疑慮，讓部分國家宣布暫停使用。

目前WHO還考慮批准大陸製的科興疫苗，並指出可靠疫苗的投入將遏止疫情的擴散；但《紐約時報》，這樣的樂觀恐因大陸疫苗的短缺而備受挑戰。儘管大陸宣稱截至年底可生產50億劑疫苗，但官員也坦言正掙扎於生產足夠疫苗供國內使用，而又提供疫苗供各國使用。

美國外交關係委員會全球衛生問題研究員黃延中表示，現在是大陸推行疫苗外交的高潮期；與此同時，大陸自身也面臨短缺問題。因此，從全球獲得疫苗的角度來看，未來2至3個月情況難以改善。

報導解釋，中國大陸國內疫苗接種的起步較晚，部分原因為政府優先出口，而民眾又不急著施打疫苗。不過，目前北京正加速全國疫苗施打的運動，預計6月底前讓14億人口的40%接種疫苗。

國藥集團與興科疫苗每日產量約1,200萬劑，略高於北京設定的國內每日1,000萬劑的目標。不過，據估計兩家企業要再生產5億劑疫苗，才得以滿足他國需求。

疫苗的短缺、野心勃勃的出口計畫，讓全球人口最多的國家在推動大規模疫苗接種上面臨複雜問題，也讓疫苗產業鏈上的企業被迫加班。興科發言人便承認，全世界都缺乏疫苗，需求量過高。

為解決疫苗短缺的問題，北京官員計畫讓接種第一劑疫苗的人，第二次接種的時間向後推延8週，如此可結合施打不同企業生產的同一類型疫苗。不過，官員也信誓旦旦的表示，疫苗短缺6月前有望解決。

此外，中國大陸疫苗雖已推廣至全球80多個國家，卻因為沒有發布第3期臨床實驗的數據供專家評估有效性，而受到質疑。不過，WHO表示，國藥集團的疫苗效力約在78.1%，興科疫苗則在50%至84%，這取決於進行第3期實驗的國家或地區。WHO小組總結，國藥集團生產的疫苗在預防成人感染新冠肺炎擁有高信賴效果，不過在超過60歲的族群，則僅有低信賴。這項成果與科興疫苗雷同。

WHO強調，國藥集團的實驗中缺少60歲以上族群，故難以判定對該年齡以上的人功效如何；但不會限制老人使用該款疫苗，因為數據顯示對於老人還是有保護力。另外，WHO也承認大陸疫苗整體而言不如輝瑞或莫德納來的有效。

但是對大陸來說，WHO的批准仍是一大肯定，而印尼與菲律賓也尋求北京疫苗外交的援助。大陸外長日前更表露願意協助南亞獲得疫苗。

WHO的批准是否會改變北京疫苗外交的運作還需要更多證據；但可確定的是，大陸目前提供1,000萬劑疫苗給COVAX，獨立捐贈疫苗1,650劑，出售6.91億劑疫苗給84個國家。大多數的疫苗捐贈投入非洲與亞洲的發展中國家。

不過，美國戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）健康政策專家莫里森（J. Stephen Morrison）分析，大陸不喜歡自己的捐贈被視為聯合國的產物，而更偏好讓接受者知道這是北京的恩惠。

(中時新聞網)