潭雅神綠園道3K處因長期排水阻塞，導致溝渠惡臭不斷，市議員周永鴻前往會勘。（陳淑娥攝）

台中市潭雅神綠園道3K處因長期排水阻塞，導致溝渠惡臭不斷、蚊蟲孳生，令遊客和周邊居民苦不堪言，市議員周永鴻8日邀集台中市觀旅局等單位會勘，要求設置箱涵改善排水。觀旅局承諾將儘速規劃設置箱涵，並同步籌措經費改善，預計8月可完成。

潭雅神綠園道3K處接近神岡區三社路259巷，溝渠常傳出陣陣惡臭且蚊蟲滋生，周遭衛生環境堪憂。周永鴻表示，服務團隊3月接獲當地里長與民眾反映後就舉行會勘，並要求相關單位研議改善辦法。

三角里里長江炳煌說，溝渠阻塞問題已經反映多時，希望觀旅局能盡快設置箱涵改善排水，給周邊居民與遊客一個舒適的空間。

周永鴻今日邀請台中市觀旅局現場勘查時表示，觀旅局應該檢查通過綠園道的涵管阻塞情況，要求在颱風季前儘速設置箱涵，除了讓水流動去除惡臭外，也避免造成大雨來臨時淹水。

觀旅局表示，初步勘查研判應為潭雅神綠園道下方涵管破損，導致上方部分人行道下陷，而影響前後銜接之水利溝渠水流。

觀旅局指出，將儘速協同專業顧問公司評估重新施作潭雅神綠園道下方箱涵工法，並同步籌措經費改善，另也請農田水利署配合清理前後銜接之水利溝渠，以利箱涵測設與施工，預計8月可完成。

(中時 )