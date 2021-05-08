美國「有線電視新聞網」（CNN）7日報導，雖然印度4月起新冠肺炎（COVID-19）疫情反彈，國內醫療體系陷入崩潰，但該國政府仍繼續推進一項18億美元（約新台幣500億元）的政府行政區域改建案，不僅可能讓數萬工人因此染疫，也遭批應將經費用於建設醫院上，而非高官住所。

印度「中央遠見重建計畫」（Central Vista Redevelopment Project）將全面翻修與擴建總統府瑞辛納山丘（Raisina Hill）一帶的中央行政區域，除對古老建築進行修繕，還將新建中央大道、副總統與總理的新官邸和辦公室、新國會大樓等建築，整個工程預計於2026年前完成。

由於其被列為「必要服務」（essential service），故即使大多數工程被迫停工，該計畫仍會繼續，至今數萬工人們也持續被送往施工現場。由於在整個計畫期間，印度政府預計雇用近4.7萬工人，讓人擔心工程將進一步導致疫情擴散，5日已有民眾向德里高等法院（Delhi High Court）提起訴訟，要求禁止該工程繼續進行。

前印度財政部長辛哈（Yashwant Sinha）痛批總理莫迪（Narendra Modi）在人民不斷死去之下，仍將「中央遠見重建計畫」列為首要任務，「難道我們不該先蓋醫院嗎？」反對黨議員甘地（Rahul Gandhi）則諷刺地表示，中央遠見計畫並非必要，必要的是有遠見的政府，並痛批莫迪認為自己的自尊心「比人命重要」。

除政治人物外，民眾對莫迪的批評也在社交網路中愈演愈烈，還有人將其比為羅馬皇帝尼祿（Nero），因為傳聞尼祿以西元64年的羅馬大火取樂（儘管根據史料當時尼祿本人並不在羅馬）。無論如何，對這波疫情的錯誤判斷與因應，顯然已嚴重打擊民眾對莫迪政府的信心。

(中時新聞網)