蔡執政對陸出口依賴創新高 馬英九酸：傾中賣台程度遠超過我

前總統馬英九昨天砲轟民進黨傾中賣台更甚他，因為我出口對中國倚賴創歷史新高。此舉惹惱蔡政府，立刻由經濟部出面回擊，聲明指馬的台更加依賴中國是錯誤解讀，事實上是中國考量貿易戰風險，大量進口囤貨，帶動我對中出口半導體成長。該部還批評馬僅看數字表面的解讀，凸顯其對台灣產業結構變化的生疏。

馬英九昨天是出席一場研討會將炮口對準民進黨兩岸政策，指去年台灣對中國出口佔整體出口43.9％，「蔡政府傾中賣台程度遠遠超過我」。經濟部沒有否認出口到對岸創新高，但強調出口主力是在積體電路上。

該部舉例今年1到3月為例，我對中的出口中，近半數為積體電路，成長率為33％，幾乎與整體成長率相同。此外，中國大陸在2021年第一季的積體電路進口金額，較前年同期成長20.9％，在全球ICT支出同期成長率約為10％到13％的情況下，進口狀況顯高於全球情勢。也就是說，帶動台灣對中出口成長的主因，是因為中國考量貿易戰風險，大量進口我國晶片。

而除半導體外，像是化學品也都是成長主力，表示台灣主要是出口關鍵零組件到中國，且不少出口給自己的台商，再組裝後行銷至歐美與世界各國。

經濟部語氣很酸，指在全世界都依賴台灣晶片的情況下，實在不解馬前總統怎會把台灣半導體的關鍵程度，解讀為我國對中國依賴更深。

對2010年後，台商對中國投資比重從2010年的占對外83.81％，一路下降到2020年的33.35％，也解讀為是持續降低對中依賴。

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(中時 )