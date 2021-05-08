已成立37個年頭的清韻合唱團，由一群愛好民歌的五年級生組成，近年以公益義演為號召定期駐唱，已累積400多場公益演唱，募得近400萬元，全捐作公益慈善，幫助弱勢兒童，去年底起每月第二個星期六都在溪湖糖廠義演。（謝瓊雲攝）

已成立37個年頭的清韻合唱團，由一群愛好民歌的五年級生組成，近年以公益義演為號召定期駐唱，已累積400多場公益演唱，募得近400萬元，全捐作公益慈善，幫助弱勢兒童，去年底起每月第二個星期六都在溪湖糖廠義演。（謝瓊雲攝）

已成立37個年頭的清韻合唱團，由一群愛好民歌的五年級生組成，近年以公益義演為號召定期駐唱，已累積400多場公益演唱，募得近400萬元，全捐作公益慈善，幫助弱勢兒童，去年底起每月第二個星期六都在溪湖糖廠義演。（謝瓊雲攝）

近年四處巡迴公益駐唱的清韻合唱團，8日下午到彰化溪湖糖廠演出，這是自去年底以來第6度演出，邀請YMCA課輔班學童同台演出，一首首經典民歌、歌聲悠揚，吸引遊客駐足聆聽，募款所得除捐助課輔班，也將捐給溪州溪州聖智啟智中心籌建教養院。

清韻合唱團由一群愛好民歌的五年級生組成，1984年成立之初僅為切磋交流，2007年起開啟公益之路，15年來除為玉井德蘭啟智中心募得150萬元，2019年起每月第2個周日都在草屯台灣工藝研究中心演唱，民眾打賞金全數捐給南投家扶中心。

在溪湖鎮經營超商的成員洪進峰表示，團員們有老闆、工程師、老師、設計師和家庭主婦，共通點是學生時期都是南亞工專校園民歌社團的學長姐、學弟妹，畢業後雖各自成家立業，因為熱愛歌唱，仍不忘定期相聚交流。

為了尋求演出舞台，逐漸轉變為定期駐唱義演形式，也向台中市政府申請立案，盼以清新自然的旋律，結合樸素優美的歌詞，透過和聲共鳴，傳遞人生的真善美。

他說，「為愛而唱」讓大夥更有動力與毅力，15年來已參加逾400場演出，打賞金從初期幾千元、到最高一場募得3萬多元，後期平均都有1萬多元現金打賞，都直接轉捐在地公益團體。

溪湖鎮大竹里長何炳樺表示，去年草屯工藝中心一度關閉整修，洪進峰找上他居中詢問能否在溪湖糖廠公益駐唱，在立委謝衣鳳、縣長辦公室等協助下，獲得台糖同意，去年12月起每月第2個星期六都定期前來義演，募款則透過里辦公室轉捐課輔班和財團法人天主教會台中教區附設彰化縣私立聖智啟智中心。

(中時 )