繼台積電在台南投資3奈米、5奈米廠後，聯電也將在台南投資第6座晶圓廠，投資額至少1000億元，創造1000個以上就業機會及170億元產值。台南儼然已成全球晶圓生產重鎮，台南市長黃偉哲說，將全力支持創造友善投資環境，讓台南成為全世界應用晶片的核心基地。

聯電董事長洪嘉聰昨日與黃偉哲就水源、綠電供應等議題交流，同時宣布將在南科12A投資P6廠，投資額1000億元，P6廠區將配備28奈米生產機台，未來可延伸至14奈米的生產，能直接配合客戶未來製程進展的升級需求，可增加超過千個就業機會，預計2023年第二季進入量產。

黃偉哲說，企業投資常面臨5缺，市府團隊除積極進行環境整備外，並媒合、單一窗口、落實投資措施等面向，以專人、專責、專案的一站式優質整合服務及追蹤，並協助投資人解決土地、廠房、水、電、勞工、人才、資金等問題。

黃偉哲表示，為因應用電大戶綠電責任、RE100等企業綠能減碳目標，聯電針對南科場綠電需求，尋求市府在用地等各方面協助，除了請地政局盤查閒置土地供該聯電參考，另也針對太陽光電業者三轉一或協助售電業媒合等不同管道，提供聯電公司評估，讓綠能再生能源投資與需電業者間能介接，創造友善生產環境。

聯電董事長洪嘉聰表示，聯華電子於1999年11月進駐台南科學園區，建立在台灣的第一座12吋晶圓廠，目前台南研發中心及晶圓廠共有約五千名員工，是全球7個生產基地中最重要的生產據點，P6產能擴建計畫預計於2023年第二季投入生產，未來3年，聯電在南科總投資金額將達到約1500億元。

他也提到，隨著未來投資人才需求日益迫切，為結合全球化之在地化人力需求，將持續與在地如成大、南台科大等各大學合作，確保其人力資源支援無虞。

(中時 )