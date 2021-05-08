張孝全擔任樂天桃猿開球嘉賓。（陳怡誠攝）

樂天桃猿今天邀請藝人張孝全擔任開球嘉賓，他也是日本銷售冠軍罐裝調酒品牌的代言人，不過首度開球的他卻投了個「挖地瓜」球才進捕手手套，他笑說：「當然還可以更好。」

樂天桃猿本周舉行「-196°C強冽Home Party」，邀請代言人張孝全現身全猿主場，開球前他先到攤位前與球迷互動，與球迷進行九宮格投擲比賽，不過他3戰全敗。

張孝全表示，一開始是真的有想說要故意輸給球迷，但後來發現真的很難，而今天攤位罐裝調酒銷售所得，將全數捐給財團法人勵馨社會福利事業基金會。

張孝全說：「一開始我們跟廠商在討論這次活動要以怎樣的形式進行，他們說是要做公益，我覺得這樣非常好，所以很快就敲定這個活動。」

這次是張孝全首次擔任職棒開球嘉賓，也是首次踏進桃園棒球場，他表示，自己之前本來想要找時間練投，可惜太忙抽不出時間，直到今天才練習，「剛剛練投時花了點時間，但就是滾地球，不過球場的氣氛非常好，設施也很棒。」

由於工作忙碌的關係，張孝全並不常踏進球場，但他透露小時候爸爸曾帶他去看棒球比賽，「只記得好像有兄弟，因為當時太小了忘了對手是誰，爸爸應該是象迷。」

張孝全擔任樂天桃猿開球嘉賓。（陳怡誠攝）

張孝全擔任樂天桃猿開球嘉賓。（陳怡誠攝）

(中時 )