新產品效益啟動，普萊德科技(6263)4月自結合併營收為1.21億元，較去年同期成長59.48％；也成功拉大與去年營收的差距，經結算今年累計前四月自結合併營收為4.32億元，較去年同期成長16.2％。

普萊德第二季續推新品拼成長，包括工業級迷你型4埠Gigabit PoE+ 乙太網路供電交換器 (IGS-504PT)及WiFi 6 無線雙頻基地台 (WDAP-C1800AX)。其中工業級迷你型4埠Gigabit PoE+ 乙太網路供電交換器 (IGS-504PT)主打輕薄短小，機身長寬僅7x10公分，約為一般同等級PoE交換器的3/4大小，適於狹小空間(例如交通控制機箱)安裝。

普萊德指出，此款交換器相容802.3at PoE+ 標準，PoE總供電量達120瓦，支援48~54V雙電源輸入備援，耐攝氏零下40度至高溫75度寬溫工作範圍，可為安全監控網路、大樓自動化、工業物聯網等應用，提供安全可靠的網路建設。

此外，普萊德新推出的WiFi 6 無線雙頻基地台 (WDAP-C1800AX)，相容於802.11ax標準，無線傳輸速率達1800Mbps，支援MU-MIMO (多重用戶-多重輸入輸出)，提供最多250位使用者無線服務，並具備WPA2、WPA3 資安保護與友善圖型化管理介面，利於中大型室內無線網路應用，進一步與室外5G網路搭配時，滿足室內外多裝置、高流量的數據、影音傳輸，加速物聯網應用。

(工商 )