高市府農業局趁周休假期在大樹姑山倉庫舉辦「鳳梨泡泡」行銷活動，適逢母親節到來，市長陳其邁親自送鳳梨花束給媽媽們，謝謝所有媽媽們的辛勞。（林雅惠攝）

高雄地區鳳梨進入盛產期，市府農業局趁假日在大樹姑山倉庫舉辦「鳳梨泡泡」行銷活動，市長陳其邁表示，近日高雄鳳梨拍賣均價比去年同期高五成左右，日本前首相安倍晉三也推薦高雄鳳梨。

陳其邁表示，高雄鳳梨種植面積大約有1500公頃，外銷部分占10幾％的比例，市府協助分散市場，今年3月將700多噸鳳梨銷往日本、韓國、加拿大、新加坡等地。此外，另增加多元超市、大賣場，包括企業團購網路的訂購，以及市府輔導進入校園等多元行銷，反應在整體農產品的價格，以5月8日北農市場拍賣價為例，去年高雄鳳梨的均價是21元（每公斤），今年是33元，成長了5成左右。

高雄市農業局副局長王正一表示，台灣的鳳梨90％是國內內銷，只有10％是外銷，目前擴大與新加坡、日本貿易合作，並拓展韓國、加拿大等新市場，截至3月底共外銷731公噸，其中外銷日本達223公噸，加拿大17公噸，成功擴大日本與加拿大通路。

王正一說，今年鳳梨在政府中央地方齊力拉抬國內內銷市場，加上外銷擴展其他國家，讓鳳梨價格上揚，8日台北市場鳳梨價格平均均價33.9元，對比去年同一天5月8日，鳳梨價格21.9元，鳳梨價格反比去年大漲54％。

(中時 )