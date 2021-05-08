全國高級中等學校專業群科110年專題及創意製作競賽，復興商工有20件作品獲得今年度全國決賽入圍，高達14件獲得獎項。（復興商工提供）

全國高級中等學校專業群科110年專題及創意製作競賽，復興商工有20件作品獲得今年度全國決賽入圍，高達14件獲得獎項。（復興商工提供）

全國高級中等學校專業群科110年專題及創意製作競賽，復興商工有20件作品獲得今年度全國決賽入圍，高達14件獲得獎項。（復興商工提供）

全國高級中等學校專業群科110年專題及創意製作競賽，復興商工有20件作品獲得今年度全國決賽入圍，高達14件獲得獎項。（復興商工提供）

全國高級中等學校專業群科110年專題及創意製作競賽，復興商工有20件作品獲得今年度全國決賽入圍，高達14件獲得獎項。（復興商工提供）

全國高級中等學校專業群科110年專題及創意製作競賽，復興商工有20件作品獲得今年度全國決賽入圍，高達14件獲得獎項。（復興商工提供）

由教育部國民及學前教育署主辦，全國高級中等學校專業群科110年專題及創意製作競賽，復興商工再次閃亮包辦金銀銅，嶄現新北教育與時俱進創新領先群倫的角色，也是新北市教育局長張明文推動技職教育政策的核心之一。

復興商工有20件作品獲得今年度全國決賽入圍，高達14件獲得獎項！是全國設計群及藝術群最高殊榮，此舉摘下了3個第一名、4個第二名、2個第三名及5個佳作，也是從開辦競賽活動以來一直保持設計、藝術專業群科頂尖楷模。

復興商工校長王志誠指出，從99年課程工作圈開始推動辦理全國性專題實作競賽至今，這項比賽與技高課程最直接相關，也是教學結果的具體展現，在歷經11屆的辦理後，此競賽已成為技高課程極大特色，各校都相當重視，在教育部指導下，其競賽機制更顯嚴謹而完備，成為技術型高中評比推動的重要比賽。

復興商工教學強調創新思考及務實致用，鼓勵學生積極從事專題實作，培養創新思考模式，提昇實作能力、科際知識整合及人際溝通合作能力，進而縮短學生就業落差，培育業界基層人才，復興商工也是累計競賽獲得全國最多位績優指導教師獲得頒獎表揚的學校，今年美工科簡志達主任也名列表揚榜上。

雖然在疫情嚴峻狀況之下，新北市教育局技職科從去年度起推動辦理新北頂尖群科計畫，促成復興商工發展技職教育創新、培養具備實作能力與跨域專業技術人才的技職教學，才能順利讓孩子們的天賦再顯發光發熱完成本次競賽辦理。本次復興商工通過初複賽入圍全國決賽高達20件作品，幾乎包辦所有金銀銅獎項，承辦這項業務的實習處黃繹升組長以及參賽的指導教師、還有73位同學們感受都很深刻。

設計群科中心學校經過全國各技術型高中送出優秀代表作品進行複賽，總計入圍遴選出24件進入決賽，復興商工就佔有過半12件，10件獲得獎項。

榮獲設計群「創意組」第一名的指導老師張欣雯，帶領美工科高三產品設計組徐承佑、范宏睿、廖東逸三位同學，以「Kid Turn頑轉」為主題，從去年暑假輔導課程開始，就著手在兒童用品設計的概念發想，希望將兒童產品的使用週期，藉由產品結構轉換，讓產品的功能可以因為使用者需求的不同，而產生新的使用方式。

設計群「專題組」榮獲第一名作品的指導老師陳俊安，引領廣告設計科遊戲動畫組三年級的李旻宣、李芷儀、陳禹如、黃繪文、歐燕珍5位同學，在專題發想的階段，以「Eco-21」為主題，想像模擬著未來新世界各個角落都充滿了不平靜的氛圍，變種新冠肺炎、城市巨型細菌爆炸、森林因為雷擊大火等類似事件層出不窮，對年輕世代的來說這些事件卻難以感同身受。

藝術群「創意組」榮獲第一名作品的指導老師林蓓菁，簇集廣告設計科三年級圖文傳播組林庭萱、吳雅琪、黃淑鈴三位同學，以「正負360-自我探索桌遊實驗室」為製作主題，探討近年來教育部統計的相關數據，竟然發現107學年度大學包括四技休退學的人數高達約15萬人，其中退學率占8.3％，休學率占4.3％，也就是說7名大學生中就有1名退學或休學的情況。其中最主要的原因竟然就是志趣不合。

復興商工一直是保持全國專題及創意製作競賽常勝軍，今年依然脫穎而出連年榮獲設計群及藝術群雙料冠軍寶座，實屬不易！緊接著5月14日至5月17日復興商工也將於台北南港展覽館2館舉行新一代設計展覽，在專業平台展現設計新秀創意，也是國內唯一受台灣設計研究院執行參加全世界以學生為主最大型之設計展覽學校。

復興商工校內畢業展也緊接著於5月21日至5月23日舉辦，校外精品展也在5月29日至6月14日美麗永安捷運站藝廊及6月2日至6月6日國立藝術教育館安排展出，疫情發展雖然瞬息萬變，目前展覽資訊經評估尚未延期或取消，一切配合中央流行疫情指揮中心之防疫規定，讓我們大家一起拭目期待展覽盛宴。

(中時 )