大陸男星李晨曾和一線女星范冰冰交往過，戀情僅維持4年，當時兩人愛得高調，李晨更向范冰冰求婚，專情形象也讓李晨人氣更旺，成為熱門節目《奔跑吧兄弟》固定班底；結束戀情後，李晨工作幾乎滿檔，跨足綜藝、電視和電影領域，42歲的他將在電影《超越》客串演出17歲高中生，卻遭網友吐槽「老了看不下去」。

李晨8日下午在微博發文宣傳他客串的電影《超越》，在裡面他飾演一名17歲高中生牛鐵駒，他開玩笑留下一段打油詩，「鐵駒鐵駒，舉重第一，要問年紀，不是十七」，還附上一張他看似「快樂到飛起」的梗圖；其實李晨在電影裡，是假扮17歲就遭拆穿，並非他真的想裝嫩。

42歲的李晨在電影客串演出17歲高中生，引起熱烈討論。(圖/ 摘自李晨微博)

微博上還有網友分享一段影片，李晨在節目《奔跑吧兄弟》的好友鄭愷，聽聞42歲的李晨竟然要飾演17歲高中生，氣得把手中食物放下，想衝過去打他幾拳；這畫面讓影迷都笑歪，「怎就不願給年輕人一個機會呢」、「你說這是高中生他爸我都信」。

粉絲對於李晨演17歲高中生態度不一，有人還舉出其他邁入中年的男星演年輕小伙子的例子，「42歲李晨演17歲高中生？超過50歲的王新軍也演少爺啊」；而一些網友也表達各自看法，「現在年輕演員難找」、「讓我想起來一句話，男人至死是少年」、「臉上已經看到歲月了，無法入戲」、「怎麼真有人認真？這不就戲劇效果」。

(中時新聞網)