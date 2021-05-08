近日台南永康區有民眾因應缺水，竟在路邊拉起紅布條，分享「活命妙招」，號召全民響應「小便不沖水」。(摘自路上觀察學院)

台灣正經歷50年來重大乾旱，中部地區甚至需要啟用「分區供水」措施以解決缺水問題。儘管現在已邁入5月，梅雨季節卻遲遲未到，竟有台南民眾掛出紅布條曝「活命妙招」，要全民響應「小便不沖水」運動，讓網友全都看傻，一時之間不知道該如何吐槽。

一位台南網友在臉書社團《路上觀察學院》表示，近日在永康區看到有民眾因應缺水，竟在路邊拉起紅布條，分享「活命妙招」，號召全民響應「小便不沖水」。讓該網友看傻表示，「所以這是……該怎麽吐槽呢？」

該紅布條上不但打上「不怕尿臭，只怕屍臭」的口號，甚至還做出計算，每人只要省下每天小便的用水，省一天的水，可以多活6天，「全民落時省三個月的水，可保活命一輩子。」

貼文曝光後，網友紛紛驚呼，「 台南人好狂」、「到底是天才還是蠢材想出來的餿主意？」、「髒欸，不沖會臭死」。對此，多數人都無法接受，表示若被細菌感染，省下的水錢還不夠看醫生、吃藥。網友更開玩笑稱，「現在缺水，我連水都不敢喝了，哪來的小便？」、「我都在洗手台尿尿，這樣洗手順帶沖水」、「別喝水了，喝尿吧」、「用小便沖小便，省錢大智慧」、「村民集中到他家上廁所，省水極致」。

(中時新聞網)