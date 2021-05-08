高雄市長陳其邁在交通部長王國材見證下，與新竹市長林智堅交接燈籠信物。（袁庭堯攝）

2022台灣燈會重返高雄，8日高雄市長陳其邁在交通部長王國材見證下，與新竹市長林智堅交接燈籠信物，在高雄市衛武營辦理接燈儀式，宣吿2022台灣燈會將是後疫情時代首場國際級盛事，屆時高雄將主打港灣意象，強調雙主場、智慧展演等特色。

陳其邁強調，2022台灣燈會將有三創舉，第一面積最大，衛武營、亞洲新灣區兩大主場達100公頃。第二最智慧表演，雙主場都將透過5G技術、兩地同時展演。第三最永續的台灣燈會，高雄有信心透過綠色交通、路網、共享交通工具克服參觀潮。

陳其邁也掛保證，2022台灣燈會將是「台灣最好的一次燈會」，他也感謝議會跨黨派支持，在經費上予以協助。

交通部王國材部長說，未來辦理台灣燈會等大型活動，會用最嚴格標準，針對環境仔細檢討，提升防疫層級。新竹市長林智堅表示，2021台灣燈會雖然因疫情取消辦理，但市府巧思轉化為7月的「2021光臨藝術節」，利用光雕、音樂和藝術，把文化科技城新竹主要街區的古蹟變成戶外藝術品，歡迎大家「光臨」新竹。

觀光局長周玲妏表示，20年前2001台灣燈會在高雄愛河畔舉辦，高雄便捷的交通網絡、自然人文豐富、山海河港兼具，是取得2022台灣燈會主辦權的關鍵。

交接活動尾聲，市府特地製作正常尺寸燈籠放大20倍的巨型花燈，懸吊在衛武營草地上，與會貴賓上百人也齊力拉起布條，邀請大家2022年來高雄、參觀獨一無二的台灣燈會。

(中時 )