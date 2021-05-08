賴清德副總統（面對鏡頭者）認為烏山頭水庫聯繫台日近百年情感。（程炳璋攝）

賴清德副總統離去時向日本民眾揮手。（程炳璋攝）

日本民眾參加八田與一逝世79周年追思會，並上前獻花。（程炳璋攝）

行政院農委會舉辦八田與一逝世79周年追思會暨嘉南大圳動工百周年紀念會，八田與一遺族八田卓郎代表出席，賴清德副總統強調烏山頭水庫凝聚台日感情，90年來每滴水不只流進農田，也流進台灣人的心田。

八田與一追思會每年都吸引日本民眾200、300人前來與會，今年適逢新冠肺炎疫情影響，雙方來往不便，參加的日本人數大幅減少，主祭者從八田與一長孫八田修一改由遺族代表八田卓郎參加，他表示，台灣每年位八田與一舉辦追思會，遺族一直感謝在心。

日台交流協會代表泉裕泰表示，若沒有台灣朋友的協助，恐怕無法長年舉行八田與一的追思會。

台南市長黃偉哲表示，這項重大的水利工程，不僅具有經濟上的意義，更具有文化上的意義，也具有歷史上無法替代的角色，如今獲選為文化部台灣10大世界文化遺址的潛力點。最重要的對農民、人民的生活來講，是一個非常偉大的水利工程。

賴清德認為烏山頭水庫與嘉南大圳的興建，在南台灣今年缺水的時刻，更顯示出重要性。他強調這項工程近百年來凝聚著台日兩方人民的感情，促使自己在台南市長任內將烏山頭水庫前道路命名為八田路，不只是連結台一線的道路，更聯繫台日人民的感情。

農委會主委陳吉仲表示，百年前嘉南大圳動工，讓嘉南平原15萬公頃的看天吃飯的農田，轉為每年可穩定供應90萬公噸水稻的良田，產量為全台一半，對台灣農業貢獻超過90年，台灣鳳梨今年外銷出問題，日本採購近1萬公噸，讓鳳梨價格維持比去年更好，感謝日本好友的幫忙。

(中時 )