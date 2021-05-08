宜蘭縣政府規定每年從5日15日起三個月內為魩鱙魚禁漁期，眼見期限將至，部分漁民趕著搶撈最後一波漁獲，但卻搶過頭，竟在近岸從事違規捕撈作業，海巡署第一（宜蘭）巡防

區指揮部接連兩天在宜蘭縣蜜月灣、大福過嶺及大福沙灘等處查緝違規作業的漁船，全部函送漁政主管機關裁處。

根據宜蘭縣政府公告，每年5日15日起至8月14日，三個月的期間內屬於魩鱙魚禁漁期，但因為今年魩鱙魚的漁獲不佳，部分漁民於是鋌而走險，違反「魩鱙漁業管理規範」公告項目，在距岸500公尺內從事捕撈作業。

海巡署第一（宜蘭）巡防區指揮部近日透過雷達、紅外線熱影像系統及無人機等科技裝備監控漁民海上作業狀況，並確認「新X利6」、「新X利12」、「建X16」、「新X興12」、「南X興6」、「成X興」及「津X號」等7艘漁船違規在近岸採捕魩鱙魚，海巡人員除全程蒐證，並通報海巡署艦隊分署第七（蘇澳）海巡隊巡防艇及北部分署第一岸巡隊展開聯合查處行動。

海巡署第一（宜蘭）巡防區指揮部表示，因漁民違規事實明確，後續將依照已蒐證的資料函送漁政主管機關裁處，同時也提醒，越接近管制日期的尾聲，沿、近海違規採捕狀況往往更加嚴重，政府設置禁漁區及期間，是為了保護海洋漁業資源，避免海洋資源因過度捕撈而枯竭，海巡署將會配合嚴正執法，守護海洋資源的永續發展。

(中時 )