歌手朱海君應伊甸基金會之邀，8日回家鄉高雄關心地方發展遲緩兒，出席伊甸舉辦的2021「相信有愛、慢飛無礙」感恩音樂會，以身為媽媽的角色，為慢飛天使和家長加油打氣。朱海君更是發揮所長，帶來經典台語歌曲，和慢飛天使家庭一起合唱，傳遞愛與接納的正面能量，回饋故鄉的孩子們。

「相信有愛、慢飛無礙」音樂會已連續舉辦6年，去年因為疫情影響停辦，今年特別加入聲聲不息-范德騰VS.許哲誠雙鋼琴說唱音樂會，以雙鋼琴加上兩人的說學逗唱，從古典音樂大師巴哈、韓德爾、貝多芬、蕭邦，到中外流行音樂、爵士樂，以及范德騰、許哲誠的多首自創曲，都在兩人行雲流水的琴聲與談笑風生的對話中，展開一場跨越感官、語言與文化疆界的音樂探險。

朱海君在活動尾聲時也分享，自己是來自美濃客家的女兒，也是一個6歲小孩的媽媽，更能體會每個孩子都是父母的心肝寶貝，每一個家長也都需要理解與支持，對於慢飛天使的家庭來說，在偏鄉裡成長，會遇到更多的困難，海君希望自己也可以給他們一些溫暖的力量。

3歲的品弟住在內門，爸爸每日早出晚歸，同住的奶奶也因著中風身體狀況不佳，只能夠協助簡易的生活照顧，品弟的生活經驗較少，學習發展遲緩，整體發展能力皆落後同年齡層兒童，到伊甸早療中心之後，參與許多社區融合活動，讓慢飛天使能獲得與一般幼兒共同學習的經驗，幫助偏鄉發展遲緩兒邁開學習的步伐。

(中時 )