印度、巴基斯坦等疫情嚴峻，推升新冠肺炎試劑接單動能強；國內精準醫療廠普生（4117）公告，4月合併營收達新台幣5494萬元，創歷年同期新高水準，較去年同期大幅成長382％；累計1月至4月合併營收為2億元，亦改寫歷年新高之亮麗成績。

普生表示，近期新冠肺炎疫情各國又持續惡化，尤其印度、巴基斯坦等地區經銷商對集團旗下RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑檢測產品急單需求湧入，挹注旗下竹科廠產能稼動率持續提振，憑藉著旗下RT-PCR核酸試劑擁有歐盟、印度、澳洲等各國認證，並已取得台灣TFDA醫療器材專案製造核准許可批准。

根據印度疫情即時統計顯示，印度地區肺炎深陷第二波疫情浪潮且打破單日確診及死亡紀錄，創全球單日確診新高，印度政府釋出新標案，普生先前取得的印度地區RT-PCR核酸試劑的大型政府標案訂單拉貨動能加速，此外，憑藉著普生擁有新冠肺炎疫情試劑齊全產品線等優勢，持續積極拓展各試劑產品於東南亞地區接單表現，創造普生整體營運良好成長前景。

展望2021年第二季，普生表示，審慎樂觀；目前除持續因應客戶訂單需求，包括印度地區RT-PCR核酸試劑之大型政府標案、以及中東地區ELISA新冠肺炎抗體試劑之小量訂單持續出貨挹注，適當調配竹科廠生產效率，目前採取兩班生產人員輪班制，以提升整體產能稼動率，將不排除未來啟動三班制的可能性。

(中時 )