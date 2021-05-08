新北市深坑區公所今（8日）在深坑區萬福生態公園舉辦「2021新北市深坑區客家桐花祭」。（深坑區公所提供）

新北市深坑區公所今（8日）在深坑區萬福生態公園舉辦「2021新北市深坑區客家桐花祭」。（深坑區公所提供）

新北市深坑區公所今（8日）在深坑區萬福生態公園舉辦「2021新北市深坑區客家桐花祭」。（深坑區公所提供）

新北市深坑區公所今（8日）在深坑區萬福生態公園舉辦「2021新北市深坑區客家桐花祭」，因天候因素，無法看到桐花盛開，區公所為滿足民眾賞桐的期待，特別設置桐花風車海，讓民眾享有與桐合影的樂趣。

深坑區公所表示，今年深坑客家桐花祭結合深農市集、不桐食光DIY美食手作體驗、客家歌謠競賽、桐花祭寫生競賽及桐花步道生態導覽等活動，其中手作美食體驗及生態導覽報名上線秒殺，現場民眾更是一早就前往服務台排隊等待候補機會。

客家歌謠競賽各方好手摩拳霍霍，經過一上午比拚，參賽者中的小一學童演藝令人如癡如醉，寫生比賽也有從基隆遠道而來的參賽者，其中李媽媽表示，深坑是個適合讓孩子放電的好地方，有老街和古蹟，又有美麗的生態公園，寫生競賽結束後還要帶孩子到老街走走，有吃有玩有學習，是家長喜歡帶孩子來的景點。

深坑區區長黃美華表示，深坑是藝術人文薈萃、歷史悠久的好地方，除了老街遠近馳名，我們還有在地的桐花步道及客家美食。今年特別以美拍深坑為主題，設置桐花風車海，讓民眾到深坑萬福生態公園都可以看到桐花風車，並推出拍照打卡享優惠，讓大家大啖美食。

(中時 )