伊朗首席核子談判代表阿拉奇（Abbas Araqchi）今天告訴官方媒體，美國在維也納核子會談時曾表達，華府已準備好解除對伊朗的諸多制裁，但德黑蘭當局的要求更多。

阿拉奇對伊朗國家電視台說：「從美方傳來的訊息說，他們對重返核協議的態度，也是認真的，目前為止，他們宣稱準備好解除一大部分對伊朗的制裁。」

阿拉奇表示：「但從我方觀點，這並不夠，因此會談將持續進行，直到我方要求都能達成。」

在華府方面，美國總統拜登表示，他相信伊朗認真對待協商，但目前並不清楚德黑蘭實際上準備做什麼，好讓雙方恢復遵守2015年與伊朗的核子協議。

拜登在被問到是否認為德黑蘭認真看待會談，他回答：「是的，但有多認真，以及他們準備怎麼做，又是另一回事。不過我們仍在談。」

美國官員已回到維也納，和伊朗進行第4輪間接會談，討論如何恢復遵守核協議。前美國總統川普2018年退出列強和伊朗的核協議，伊朗則在一年後開始違反協議。

(中央社)