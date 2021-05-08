參與駐村創作的「後花園萌寵」3位藝術家，作品具有強烈風格。（王志偉攝）

「大同戲院」內部成裝置藝術，戲院樓梯放映處，處處可見歷史軌跡。（王志偉攝）

土生土長的牛犁社區發展協會楊富民表示，盼透過藝術家視角，重新詮釋戲院對豐田地區的情感。（王志偉攝）

花蓮壽豐鄉豐田地區「大同戲院」，已封閉數十年，花蓮縣文化局辦理「鄉關何處－藝術開放、空間亮點」計畫，今年3月起邀藝術家駐村與村民對話、找尋創作靈感，大同戲院空間也由藝術家打造，今天起「重新開幕」舉辦展覽，賦予老戲院新生命，有些鄉親想起兒時與父母難得前往戲院的大日子，內心很雀躍。

「鄉關何處－藝術開放、空間亮點」計畫今年1月18日至2月19日進行徵件，共有來自全台92組藝術家報名，最終入選5組、共計9名藝術家；藝術家3月起陸續來到豐田社區及萬榮鄉支亞干部落駐村，由當地的「牛犁社區交流協會」與「西林社區發展協會」擔任引路人，帶領認識環境、與居民認識並交流，開啟了居民的話匣子，藝術家再從中汲取創作靈感。

其中，豐田社區「大同戲院」，由藝術家彭思錡及「後花園萌寵」團隊負責。戲院現今的管理者朱俊德表示，戲院是他的舅舅所傳下，由家族共同持有。大同戲院設立於1960年，當時由於豐田玉的開採，帶動戲院的繁榮，之後由於豐田玉沒落及電視機的普及，戲院於拜1974年歇業已47年。大同戲院對年輕的村民們而言，仍是充滿好奇與想像。

在豐田土生土長、28歲的牛犁社區發展協會楊富民表示，過去一直聆聽長輩說豐田繁華，盼能夠透過雜亂的廢墟裏面去看見時代軌跡，藝術家們也透過他們的視角，感受戲院對豐田地區的情感、重新詮釋它、去創作它，不論好壞或壞，都可以刺激農村產生新的想法。

受邀參展的留法藝術家Zozo jhen（鄭煥宙）表示，過去長時間在巴黎，工作多為商業類型，這次與法國搭檔到豐田進行田野調查，重新思考鄉村議題與人文歷史背景，透過聲音與動畫思讓聆聽鄉村的影音，也很高興認識許多藝術家一同參展。

文化局表示，這次作品為藝術家以動漫元素發想，透過裝置、影片、彩繪、聲音等多元形式，將花蓮鄉村人文歷史、族群文化、自然景觀等獨特元素，以藝術創作融入社區，打造空間亮點，現場還準備大型的「卡拉OK舞台車」讓民眾開唱，展覽到6月7日止。

(中時 )