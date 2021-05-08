Marz23、莫宰羊今邀粉絲搭巴士觀光台北街景。（華納音樂提供）

Marz23、莫宰羊今邀粉絲搭巴士觀光台北街景。（華納音樂提供）

Marz23 與「怪物新人」莫宰羊合作的新單曲〈最美的風景〉，推出後短時間內成為樂迷口耳相傳的熱門話題作，不但衝上各大數位平台冠軍寶座，MV更迅速獲得百萬點擊；為了回饋歌迷支持，兩人今（8日）合體慶功，邀粉絲們登上「慶功雙層巴士」，一同欣賞沿途「最美的風景」，在抵達最後一站時，TRASH全體成員更擔任「彩蛋」角色驚喜現身，應景母親節為車上粉絲們送上康乃馨，Marz23也瞬間「切換」為TRASH的阿夜，笑說：「我代表Marz23跟大家說，他之後要先去忙一下；不過大家敬請期待TRASH的回歸！」

巴士正式從台北車站出發前，兩人先在起點站演唱〈最美的風景〉，象徵巴士即將啟程，所屬華納音樂更送上MV中的藏寶箱，打開後竟是一朵朵康乃馨，應景即將到來的母親節。Marz23笑說：「這些康乃馨也代表我跟宰羊對喜歡這首歌樂

迷們的感謝，也祝大家母親節快樂。」巴士啟動後，Marz23與莫宰羊一路擔任「車掌」兼「導覽員」，帶領車上所有人遊覽台北景色，兩人不僅和粉絲互動玩遊戲，Marz23還加碼獻唱〈陪你失敗〉，而莫宰羊則帶來〈未接來電〉。

巴士停靠旅程最後一站「台北101」前，TRASH全員驚喜現身，讓車上粉絲們驚呼聲連連，Marz23也瞬間「切換」為TRASH主唱阿夜，一起發送康乃馨給所有參與這次旅程的朋友們，預告TRASH即將回歸；Marz23與莫宰羊的「最美的風景」巡迴演唱會最終站高雄場將於5月30日開唱。

(中時 )