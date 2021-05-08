前民進黨代表趙介佑案，引發民進黨黑幫入黨疑雲，兼任民進黨主席的總統蔡英文7日主持全國黨部主委會議時，與會人士轉述，蔡英文表示，「這個家裡不是沒有大人，我就是大人！」強調不會讓民進黨回到2008年之前的狀況；蔡英文說：「大家關起門來都可以溝通討論，但門打開出去之後，民進黨就是團結的。」前台南縣長蘇煥智坦言，聽到「這個家不是沒有大人」，讓他覺得很傷感。

蘇煥智8日在臉書貼文表示，什麼時代了，還在用「大人」這個詞。若來比較一下歷來的「大人」，有那一位大人敢把「國策顧問」這樣一個重要的國家公器授予一個有黑道幫派背景的大哥呢？雖說浪子回頭金不換，社會也應給更生人一些機會和溫暖，但國策顧問是國家重要的公器，這跟給更生人機會是兩碼子事；而大人旁邊站的那些人，則代表這個大人的價值取向和用人取向，社會各界自然投其所好。

蘇煥智指出，現在連主管警察的部長，都不得不聽「國策顧問」的意見及人事推薦，因為他比部長更接近「大人」。如今治安亮紅燈，黑道公然挑釁警察，法治面臨根本敗壞，就是因為警察要升官、或執掌公權力的人要升官，都要去找大人旁邊的人嗎？

網友認為，「誰有大人樣？」、「民進黨執政後，跟當年黨外時期的理念越來越遠了，現在最大的那個大人當年何在，這樣就可以解釋為何當時的精神不能執著的原因。現在各地的民進黨當權派充斥著當年應該被改革的為虎作倀者，這些騎牆投機者永遠是勝利者，也帶壞了民進黨，現在我們又看到當年的國民黨復辟，只不過名稱變為民進黨。」

這個家不是沒有「大人」！？ 聽到「這個家不是沒有大人！」覺得很傷感！ 什麼時代了，還在用「大人」這個詞！ 「大人」就是把黑道幫派大哥拉拔成為國策顧問的恩主公。 比較一下歷來的「大人」，有那一位「大人」敢把「國策顧問」這樣一個重要的「國家... 由蘇煥智發佈於 2021年5月7日 星期五

黑道進入民進黨 蔡英文首道歉：未落實排黑條款

(中時新聞網)